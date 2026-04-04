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    首頁 > 政治

    秦慧珠評柯文哲京華城案 許甫：即興發言、低等錯誤

    2026/04/04 10:50 記者甘孟霖／台北報導
    許甫今至福德市場掃街。（記者甘孟霖攝）

    許甫今至福德市場掃街。（記者甘孟霖攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案一審被判17年重刑，各界關注恐影響「藍白合」，國民黨台北市議員秦慧珠則表示，柯文哲在背信、公益侵佔部分「鐵證如山」，但被民眾黨籍台北市議員參選人許甫予以反駁。許甫今（4）日上午受訪說，秦慧珠可能是即興發言，並沒有好好看柯文哲的辯護律師提出的說法，才會說「柯文哲律師都沒幫忙辯護」，他認為這是低等錯誤。

    秦慧珠日前在政論節目中表示，柯文哲捲入好幾個犯罪，包括公益侵占、背信，這些都是柯文哲律師放棄辯護的罪名，這也無法辯護，柯陣營現在只強調210萬政治獻金被判貪污不合理，但公益侵佔部分，包含把政治獻金匯入兒子股票帳戶、發薪水、辦演唱會甚至買辦公室裝潢房子，都沒有否認，因此在公益侵佔、背信這部分，可說是鐵證如山。

    許甫今上午至福德市場掃街，會前受訪說，秦慧珠在政論節目可能是即興、脫口而出的發言，沒有真正努力好好去看判決書，以及有關柯文哲辯護律師提出的相關說法，這是他認為比較低等的錯誤，相信秦慧珠在經過這幾天民眾黨的說明，或是說看一下柯文哲的粉專及相關資訊爬梳，都可以了解整個案件審理過程中諸多怪異、不公平處，以及為何當日判決出爐引發全場譁然，進而3月29日這麼多人上凱道，都是秦慧珠該去思考的。

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