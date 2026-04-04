藍推中選會選政選務合一 前中選會主委：若配套不足如「童兵上戰場」

前中選會主委、憲政學者陳英鈐。（資料照）

立法院內政委員會下週三排審總統副總統、公職選舉罷免法，國民黨立委徐欣瑩提案主張將選政、選務事權均統籌在中選會。對此，前中選會主委、憲政學者陳英鈐受訪表示，若在人力、經費及法規配套不足的情況下貿然推動合一將會是一場災難，中選會恐將淪為「童兵上戰場」；民進黨團則表示，這將可能影響原本順暢的選務、選政業務推動。

徐欣瑩提出「公職人員選舉罷免法第一百三十三條條文修正草案」，案由指出，有鑑於現行選政選務分立，內政部係掌理選政，負責修法與政策；而中央選舉委員會掌理選務，負責執行；此種區分徒增事權之割裂，尤其使修法時徒耗溝通 成本。為建立公正獨立客觀之選舉制度，將選政、選務事權均統籌在中央選舉委員會。

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陳英鈐接受本報訪問時指出，長期以來在野黨多主張選政、選務應合一，執政黨則傾向維持分離，關鍵在於中選會實際運作結構。他直言，中選會名義上為獨立機關，但實際上是一個「空殼子」，在執行層面高度仰賴內政體系支援，包含選舉、罷免、公投等業務，均須由各縣市民政單位配合，「若沒有內政部，中選會令不出中央聯合辦公大樓」。

陳英鈐分析，選政、選務合一最大的障礙在於人力與經驗。他指出，內政部民政司辦理選罷法相關業務的專業人員約有30幾人，且多為資深專職；反觀中選會選務處僅有10餘人，人力極其單薄。

陳英鈐並以2017年修正「公投法」經驗為例指出，當時將主管機關從行政院改為中選會，使選政與選務形式上合一，但相關人力並未隨之移轉，導致中選會須在既有人力下承接龐大業務，制度銜接不良，2018年實務運作出現混亂。他認為，該經驗已顯示，若僅調整法規權責，而未同步配置人力與資源，「選政選務合一就是一場災難」。

「要內政部的人調去中選會，沒有人願意。」他說，中選會整體編制規模有限，升遷管道相對狹窄，對公務人員吸引力不足，若欲擴大其權責，須同步檢討組織編制與資源配置，否則難以承擔新增任務。他強調，「擴大權力卻不給錢、不給人，就像讓沒受訓的童兵衝上戰場，最後受損的是國家的民主信任度。」

民進黨團副幹事長陳培瑜對此表示，選務、選政是兩個不同的專業。中選會負責選務，也就是投開票所、監票人員。內政部負責選政，也就是候選人資格認定。過去兩個部會分工合作的狀況很順暢，但徐欣瑩提出的修法，要把選務、選政合一，從中選會、內政部一起擬定，變成全部交由中選會全權負責，可能影響原本順暢的選務、選政業務推動。

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