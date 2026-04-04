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    首頁 > 政治

    新北永和區公所課長年輕有幹勁 9職等還是博士

    2026/04/04 09:40 記者翁聿煌／新北報導
    永和區公所民政課長劉文州（右起）、工務課長吳孟錫、經建課長劉剛伯。（記者翁聿煌攝）

    永和區公所民政課長劉文州（右起）、工務課長吳孟錫、經建課長劉剛伯。（記者翁聿煌攝）

    新北市升格直轄市16年，市民對基層行政服務品質要求也愈來愈高，新北市永和區公所的多位課長不僅年輕有幹勁，還具有9職等公務員資歷，相當在市政府擔任科長級職的條件，其中還有兩位是博士，返回家鄉永和服務，除了能就近照顧家庭，也希望能用專業能力及服務熱忱，帶給永和區民最優質的服務水準。

    永和區長周慶珍說，區公所位於市府的第一線，民眾對區政服務的感受，就是對市政服務品質的感受，除了要有廉能效率、還要有專業能力；民政課長劉文州為公共行政博士，他曾任國防部規劃司專員，負責規劃運用軍方每年上千億元的作業維持費，如今擔任基層區公所民政課長職務，運用的經費少了好幾個零，但是他覺得直接面對民眾樂趣更多，還可以與太太一起好好照顧家裡3個小孩。

    經建課長劉剛伯為交通大學交通運輸博士，曾任交通局技正、交通部公路局科長，回到永和可以就近照顧家庭，他說自己人生想要追求的平衡，是能在工作、家庭和自我成長間達到平衡，以前在中央任職，每天從早忙到晚，無法兼顧家庭與生活品質，如此豐富的學歷和行政資歷，如今降調區公所服務，並不覺得是屈就，反而覺得更自在。

    工務課長吳孟錫曾任新北市文化局股長、再升任數位發展部的技正，他對人生各階段的規劃很清楚，現階段覺得能夠參與兩個孩子的成長很重要，升官做大事以後再進行也不遲，他表示自己從小在永和長大，但是成長過程中其實對地方不熟悉，如今在自己的家鄉服務，做好「燈亮、路平、水溝通」這些市民大小事，很有成就感。

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