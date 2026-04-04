民眾黨陷「抓耙仔」風暴 吳靜怡：藍白建立包庇犯罪體制？

中配李貞秀。（資料照）

民眾黨立委李貞秀上任爭議不斷，本報獨家報導指出，新竹市長高虹安過去涉助理費案時，李貞秀亦為向檢調檢舉的證人之一，民眾黨預計下週祭出處分開鍘。對此，媒體人吳靜怡表示，「抓耙仔」就要開除黨籍？如果國民黨和民眾黨沒有人先犯罪，哪來的「抓耙仔」！

吳靜怡在臉書PO文表示，民眾黨從過年後，就全黨包庇一位擁有雙重國籍的違法立法委員李貞秀，用各種話術和戰術在立法院配合柯文哲、陳智菡演出難看的戲碼，甚至下週二還不放棄的安排她繼續上演違法立委質詢橋段，刻意用假中配議題實質製造台灣輿論分化；沒想到，當李貞秀一副受到民眾黨肯定愛戴時，居然因為直播說出「高虹安收柯文哲七百萬」等字眼，現在遭黨內從上到下的霸凌，還傳出她就是檢舉「高虹安助理費貪污案」的背後「抓耙仔」，群起吵著要開除她黨籍。問題是，當李貞秀硬要幹違法立委時，民眾黨覺得是對的；但當李貞秀談到高虹安，幾句實話卻都是錯的！

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吳靜怡指出，從國民黨賴苡任、李孝亮對檢察官供出前北市黨部主委黃呂錦茹涉嫌偽造文書之事實開始，藍營就用「抓耙仔」來操作議員初選，呼籲要把他們開除黨籍；現在的民眾黨對付李貞秀的方式，一樣也是用「抓耙仔」標籤來要脅開除黨籍。從藍白兩黨的行為來看，現在就是要建立「鼓勵包庇犯罪」的體制，打擊揭弊者的風氣，向說實話的人霸凌丟石頭？簡直就是紅衛兵。

吳靜怡直言，民眾黨對李貞秀就是包牌、雙標，而李貞秀是中國可以認同的不分區立委，親共的民眾黨敢開鍘她嗎？真不怕北京動怒嗎？就讓我們看下去。

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