館長稱遇人生最低潮「要支持貪汙才有錢賺？」 鄉民酸：不是已經在支持了？

網紅「館長」陳之漢在社群發文稱，這2、3年是他「人生最低潮」，並稱自己一心為了台灣，換來的卻是生意難做與網路出征，他也嗆「難道台灣就要支持貪汙獨裁，才會有司法當靠山嗎？」引發網路議論。（資料照）

日前剛上凱道聲援民眾黨創黨主席柯文哲的網紅「館長」陳之漢，昨突在社群發文稱，這2、3年是他「人生最低潮」，並稱自己一心為了台灣，換來的卻是生意難做與網路出征，他也嗆「難道台灣就要支持貪汙獨裁，才會有司法當靠山嗎？」引發網路議論。

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案被判17年重刑，民眾黨主席黃國昌日前號召小草集結凱道，網紅「館長」陳之漢也到場聲援，當天館長還批評媒體與總統賴清德，「把媒體、司法變成了現在這個狗樣子，這是賴清德唯一的政績！」。

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昨日館長則是突然在其YouTube頻道發文稱，「最近壓力真的很大，希望生意能做好，這2、3年真的是人生最低潮，挺對的人、做對的事，接觸大陸看到真實，換來的是民進黨的火炮猛攻司法迫害」。

館長也稱，「我實在不懂，我一心為台灣做事，為兩岸和平，換來的是生意難做、網路出征」，並嗆「難道台灣就要支持貪汙獨裁才會有錢賺，才會有司法當靠山，媒體當宣傳嗎？」

這番說法傳到PTT後，引發鄉民紛紛留言諷刺「怎麼會失去40%就很難做生意呢」、「你可以叫中國人挺你呀」、「不是去中國直播帶貨賺翻了？」、「賺錢是自己棒棒，虧錢是政府貪污」、「你現在就在支持貪污了，你有賺到錢嗎？」、「好的不學 學會賣慘跟裝窮，看到師父把菜都弄到自己的碗裡面，這種師父不跟也罷」、「支持貪污有60個便當可以賺」。

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