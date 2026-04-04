為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不滿藍白言而無信 政院擬待立院通過中選會新名單才交接

    2026/04/04 09:23 記者李文馨／台北報導
    中選會委員會因人數不足會議停擺5個月，立法院3月14日完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人，不過行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。（記者李文馨攝）

    中選會委員會因人數不足會議停擺5個月，立法院3月14日完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人，不過行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。（記者李文馨攝）

    中選會委員會因人數不足會議停擺5個月，立法院3月14日完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人，不過行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。據了解，行政院因不滿藍白在此次人事同意權投票言而無信，因此將再提出新一波名單，待立法院通過後才一併辦理交接事宜，中選會委員會運作將持續卡關。

    中選會原先僅剩4位委員在任，依規定至少要5位委員才能舉行委員會議並決議。立法院會3月完成人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆及藍白推薦的委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立法院同意為中選會委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等3人則遭藍白封殺。

    行政院長卓榮泰日前在立法院答詢時表示，把一個獨立機關變成只有國民黨與民眾黨推薦的，而民進黨、行政院提出的4個人選當中，只挑一個他們能夠接受的，讓其他3個全部落選。「談何誠信？如何合作？」他說，行政院會再送一次3人名單，希望藍白不能言而無信，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

    因此，儘管立法院已通過相關人事同意權案，行政院迄今仍未啟動交接程序。據了解，行政院方面認為藍白陣營在此次人事同意權案中未履行承諾，因而研擬提出新一波3位中選會委員被提名人，現正進行徵詢作業，待人選送交立法院並獲通過後，行政院再行一併處理7人後續交接事宜，並視為與在野黨的交換條件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播