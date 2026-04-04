不滿藍白言而無信 政院擬待立院通過中選會新名單才交接

中選會委員會因人數不足會議停擺5個月，立法院3月14日完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人，不過行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。（記者李文馨攝）

中選會委員會因人數不足會議停擺5個月，立法院3月14日完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人，不過行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。據了解，行政院因不滿藍白在此次人事同意權投票言而無信，因此將再提出新一波名單，待立法院通過後才一併辦理交接事宜，中選會委員會運作將持續卡關。

中選會原先僅剩4位委員在任，依規定至少要5位委員才能舉行委員會議並決議。立法院會3月完成人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆及藍白推薦的委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立法院同意為中選會委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等3人則遭藍白封殺。

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行政院長卓榮泰日前在立法院答詢時表示，把一個獨立機關變成只有國民黨與民眾黨推薦的，而民進黨、行政院提出的4個人選當中，只挑一個他們能夠接受的，讓其他3個全部落選。「談何誠信？如何合作？」他說，行政院會再送一次3人名單，希望藍白不能言而無信，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

因此，儘管立法院已通過相關人事同意權案，行政院迄今仍未啟動交接程序。據了解，行政院方面認為藍白陣營在此次人事同意權案中未履行承諾，因而研擬提出新一波3位中選會委員被提名人，現正進行徵詢作業，待人選送交立法院並獲通過後，行政院再行一併處理7人後續交接事宜，並視為與在野黨的交換條件。

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