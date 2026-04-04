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    首頁 > 政治

    黃偉哲「So what」燒到政治戰場 網友想起賴清德「功德說」

    2026/04/04 10:44 記者洪瑞琴／台南報導
    黃偉哲「So what」遭網路社群輿論話題。（記者洪瑞琴攝）

    黃偉哲「So what」遭網路社群輿論話題。（記者洪瑞琴攝）

    台南亞太國際棒球訓練中心場外攤商爭議，台南市長黃偉哲以前受訪時1句「So what」引發討論，部分網友質疑態度輕忽，也有人認為是斷章取義。此事也被網友想起總統賴清德過去引發熱議的「功德說」，兩起事件在輿論場上呈現相似的擴散模式。

    兩件事件都呈現出「1句話被放大」的現象。賴清德當年談及公共服務精神，原意是要肯定服務社會的價值，但在網路與政治操弄下，卻被簡化為「低薪是做功德」，成為長期被反覆提起的政治標籤。

    而黃偉哲此次在回應媒體提問時說出的「So what」，同樣在社群平台快速流傳，部分網友截取片段討論，質疑市府對球迷與攤商不夠重視；也有支持者認為，該發言是在特定語境下回應問題，被過度解讀。

    1位台南政壇人士指出，在社群媒體時代，政治人物的即時發言往往容易被剪輯成短句傳播，透過圖卡、迷因或截圖方式快速擴散，進而在不同立場社群之間形成放大效應，使原本的語境被簡化為情緒化標籤。

    不過，也有學者認為，兩起事件的議題層級仍有所不同。「功德說」涉及勞工與薪資等全國性社會議題，討論範圍與影響層面較廣；相較之下，「So what」主要出現在地方治理與球場營運爭議之中，討論多集中在台南地方政治與球迷社群。

    整體而言，兩起事件在輿論傳播上都呈現「短句放大」與「政治操弄」的特徵，但影響層級與持續時間仍存在差距。隨著亞太球場相關爭議持續受到關注，「So what」風波是否進一步擴大，也仍有待觀察。

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