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    首頁 > 政治

    李貞秀恐遭開鍘 周軒：當初入黨聲稱郭台銘介紹

    2026/04/04 08:53 即時新聞／綜合報導
    中配李貞秀。（資料照）

    中配李貞秀。（資料照）

    民眾黨立委李貞秀上任爭議不斷，本報獨家報導指出，新竹市長高虹安過去涉助理費案時，李貞秀亦為向檢調檢舉的證人之一，民眾黨預計下週祭出處分開鍘。對此，政治工作者周軒表示，個人對此非常保留，理由如下，高虹安現在並不是民眾黨黨員，為了一個黨外人士，開除一個黨籍立委的黨籍，可能嗎？

    周軒在臉書PO文表示，高虹安現在並不是民眾黨黨員，為了一個黨外人士，開除一個黨籍立委的黨籍，可能嗎？過去黃國昌最為人所知的政見之一，就是吹哨者保護法，他不知道拿這個議題刷了多少聲量，甚至還成立一個吹哨者保護協會，雖然最後被證明這個協會看起來可能是掛羊頭賣狗肉，但今天如果李貞秀是檢舉高虹安的吹哨者，民眾黨還決議要開除她，這是不是在打黃國昌的臉？

    周軒直言，根據2025年12月中評社的報導，李貞秀自述，她是2020年上網登記加入民眾黨的「李貞秀笑說，她記得上網填入黨資料時，有一欄必須填寫介紹人，但當時她根本不認識任何民眾黨的人，所以就靈機一動，把介紹人填上過去自己在鴻海上班的老闆郭台銘的名字。」希望民眾黨有查證過了。

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