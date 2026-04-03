藍營台中團結造勢場變和解大會 鄭盧江楊全「抱緊處理」

盧秀燕（左起）、江啟臣與楊瓊瓔、鄭麗文抱在一起喊本來就很團結。（記者蘇孟娟攝）

國民黨台中市長提名初選民調落幕，確定由立法院副院長江啟臣出線代表參選，台中市長盧秀燕今出手辦團結大會，讓江啟臣與立委楊瓊瓔同台，連國民黨主席鄭麗文也來站台，被問這場是否為「姊弟和解」+「姊妹和解」，包括盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔及鄭麗文等4人全抱在一起，邊喊「本來就很團結」，「今天證明給大家看都是一條心的兄弟姊妹」。

國民黨台中市長提名姊弟之爭較勁數月，連鄭麗文積極推動訪中「鄭習會」，與高調訪美歸來盧秀燕間，又有對軍購意見不一等，被外界熱議國民黨出現親中與親美路線之爭，今日盧秀燕一手促成「團結啟程」大會，被解讀「姊弟和解」之餘，鄭麗文特地南下站台，也被視為「姊妹和解」之旅。

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今日活動中，楊瓊瓔強調，兌現選前承諾民調贏者參選、輸者助選承諾，未來會做最佳助選員，江啟臣主動向前擁抱楊瓊瓔，承諾楊初選提的好的政見他全接收代為實現。

「姊弟和解」後，盧秀燕被問「姊妹和解」，馬上揪說，可以再抱一次給大家看，跟身旁的江啟臣、楊瓊瓔及鄭麗文等4人抱成一團，盧秀燕邊說，國民黨內部很團結，別見縫插針；鄭麗文也說，今天證明給大家看，大家都是一條心的兄弟姊妹，國民黨台中隊內部沒有矛盾，不必大作文章。

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