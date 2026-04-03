接見國際獅子會國際總會長辛格 賴清德：將更多正面能量帶進社會各領域

賴清德總統今（3）日下午接見「國際獅子會國際總會長辛格（A.P.Singh）」時期許，將更多正面能量帶進社會的各個領域。（總統府提供）

賴清德總統今（3）日下午接見「國際獅子會國際總會長辛格（A.P. Singh）」時表示，國際獅子會長年秉持「We Serve」精神，將愛心與溫暖送到世界各地，台灣獅友更長期熱心公益、關懷弱勢。期盼未來政府與獅友們持續深化交流合作，共同發揮善良、公義的精神，將更多正面能量帶進社會各個領域。

賴清德首先歡迎辛格總會長再次訪問台灣。並指出，國際獅子會一直以「We Serve」的精神，將愛心及溫暖送到世界每個角落，不僅切合聯合國永續發展目標，更彰顯推動人類整體發展與保障人權的崇高精神。

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他並表示，感謝國際獅子會長期關懷台灣社會，不論是前年花蓮震災，或是去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，皆透過獅子會國際基金會機制，在台灣需要協助之際，及時提供關懷與支持。

總統說，長期以來，台灣獅友在國際獅子會的能見度及影響力是有目共睹。例如國際獅子會幾年前推動「行動100：服務全球」慈善募款計畫，台灣獅子會的捐款超過四千萬美元，是世界第一。台灣也是目前國際獅子會會員人均捐款最高的國家。除此之外，原本僅是單一複合區的台灣總會也經由國際理事會同意，改組擴編為5個複合區，代表著國際總會對台灣獅友的重視，以及對台灣總會未來發展的期待。

賴總統表示，正如辛格總會長說過「我們服務，因為我們關懷；我們領導，因為社區需要我們。」台灣獅友長期熱心公益、關懷弱勢，期盼未來政府與獅友們有更多交流合作，一起發揮善良、公義的精神，將更多正面能量帶進社會的各個領域。

賴清德總統今（3）日下午接見「國際獅子會國際總會長辛格（A.P.Singh）」時期許，將更多正面能量帶進社會的各個領域。（總統府提供）

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