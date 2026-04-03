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    首頁 > 政治

    陳佩琪質疑不查「三隻小豬」 蔡英文辦公室：募款支用與申報均嚴遵法規

    2026/04/03 20:51 記者蘇永耀／台北報導
    小豬撲滿示意圖。（資料照）

    小豬撲滿示意圖。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被重判，其妻陳佩琪透過臉書指控，每個總統都有設置的商業公司賣小物，「其他扁帽工廠、小英商號（三隻小豬）和賴桑小舖都是私人商業公司，都不違法？請問民進黨你們開的法院的標準是什麼？」。前總統蔡英文辦公室今晚說明，有關2012年總統大選募款，競選總部相關經費支用與申報均嚴格遵循法規。

    蔡英文辦公室並指，關於三隻小豬等小額捐款，競選團隊當時回收時設置實名登記機制，確保捐贈主體顯名意願及金額，符合政治獻金法身分及金額限制；帳戶資金運用嚴格落實內控管理，依法核銷並申報。而該次選舉會計報告經依法委託會計師查核簽證，並於101年獲監察院查核公告在案，確認競選經費收支程序與申報內容均符合「政治獻金法」之規範。

    台北地方法院日前一審宣判，柯文哲被判有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴。其中法院認柯文哲與李文宗、李文娟兄妹以「木可公司」名義侵占募款小物所得等，共同公益侵占6134萬元。在「眾望基金會」公款侵占部分，柯文哲、李文宗挪用眾望基金會公款共計827萬1095元支付柯文哲競選總部員工薪資。

    陳佩琪今日透過臉書說，每個總統都有設置的商業公司賣小物。陳說，當年蔡英文首次參選總統時，她曾帶著兒子到板橋競選總部購物，看見現場地板上擺滿小豬撲滿，裡頭裝著大量現金，據說不少來自未成年支持者，讓她忍不住質疑這些錢去哪裡了，「北檢不用查嗎？我們收受未成年的捐款，被監察院罰了高額的罰款，是我們才要受罰，民進黨做的事情都不用？」

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