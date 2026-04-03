李貞秀掀民眾黨內戰？ 張育萌酸：黃國昌喊保護吹哨者卻靜音

民眾黨不分區立委、中配李貞秀。（本報資料照）

民眾黨立委李貞秀爭議不斷，日前直播更爆料指新竹市長高虹安曾收柯文哲700萬元，民眾黨預計下週祭出處分開鍘。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，「保護吹哨者」喊最大聲的黃國昌（民眾黨主席），一碰到民眾黨內在抓吹哨者，就瞬間靜音。「只能說李貞秀憑一己之力，正式掀起民眾黨內戰」。

張育萌在臉書發文表示，上週一深夜，李貞秀開直播崩潰，爆料說「高虹安拿柯文哲 700萬」，事後又說是自己搞錯。高虹安光速否認，民眾黨也直接把李貞秀移送中評會，但中評會討論了一個小時，還是沒有結論。

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張育萌指出，這禮拜賴香伶開第一槍，要李貞秀「知所進退」，賴香伶已經到苗栗當副縣長，其實已經很久沒有對黨內事務發言。再來，今年要選宜蘭縣長的陳琬惠，也接力重砲轟李貞秀「背離黨紀與黨格」，要黨中央展現決斷與態度。

張育萌續指，今天只是連假第一天，真正精采的案外案卻開始上演，高虹安的前助理王郁文（綽號「水母」），提起高虹安還在當立委時「涉嫌詐領助理費案」。2022年11月8 日，本來是國民黨的新竹市長候選人林耕仁，要到調查局遞交高虹安案的事證，結果猛打到一半卻突然喊卡，說要「回歸市政討論」，就不檢舉了。

同樣在當年選戰中，本來要代表民眾黨參選竹北市長的林冠年，因為涉嫌酒駕，早在10月4日就被撤銷提名資格，還開除黨籍。高虹安案爆發後，林冠年拿到高虹安助理的爆料資料，向檢調提出檢舉。重點是，李貞秀其實根本不是什麼政治素人。在林冠年要選竹北市長時，李貞秀就已經當林冠年的發言人，而且是有實際處理選務的。

張育萌提到，現在高虹安前助理「水母」指控的是，卓冠廷上節目「明示按鈴人是林冠年」，其實，林冠年檢舉的事，新聞都有報導。但水母又說，卓冠廷「暗示真正檢舉人是另有其人，苗頭指向當時的林冠年競選總部發言人李貞秀」。水母還直接開轟「還真是謝謝林冠年與他的快樂夥伴李貞秀，開啟了那場荒謬的序幕，把我們這些助理全部拖下水」。卓冠廷整個覺得飛來橫禍，今天凌晨就解釋，自己跟林冠年根本不熟，所有民眾黨的訊息來源也都不是林冠年。

張育萌說，今天白天，林冠年也受訪還原當年情況，指出是「這些資料我們新竹藍綠白手上都有」，最後是助理被高虹安弄得不堪其擾，所以他才「幫我們這些同志們」去檢舉高虹安。根據林冠年的說法，「並沒有內部吹哨者」。照這個說法，也就不存在「真正的檢舉人是李貞秀」這種事。

張育萌表示，黨內風暴已經壓不住，李貞秀卻神隱，今天只在臉書寫「盡忠職守，好人一生平安」。民眾黨下週四要召開中評會，議員陳宥丞也證實，當天會處理李貞秀案，但無法預測決議。

張育萌說到，去年9月29日，黃國昌正義凜然地說，自己成立吹哨者保護協會，義務幫吹哨者打官司、提供法律諮詢，信誓旦旦地說「確定是違法亂紀的事，我們才會出手」。他大酸，「呼叫國昌老師，看起來你們黨內的吹哨者們過得不太好耶。這夠違法亂紀了嗎？還是要去哪裡抽號碼牌，才能勞駕國昌老師出手？」

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