4個月內戰結束後… 江啟臣：這次是接棒選舉絕對不能掉

江啟臣一再重申「團結」才能勝選，這次是接棒選舉絕對不能掉。（記者蔡淑媛攝）

國民黨台中市長提名的「姊弟之爭」歷經4個月在本週民調由立院副院長江啟臣勝出，今天舉行國民黨團結宣示大會，江啟臣特別稱楊瓊瓔為「瓊瓔姊」並表達感謝，致辭一再重申「團結」才能勝選，提及8年前也曾為初選對手盧秀燕舉行「團結」的造勢大會，強調因為團結，最後拿下台中市長勝選，這次是接棒選舉絕對不能掉。

江啟臣在國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕，以及楊瓊瓔等4名黨籍立委與台中市議張清照率領全體議員簇擁現身，不斷高喊團結勝選，氣氛震懾。

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由於民進黨台中市長參選人早早定於一尊，去年已提名何欣純投入選舉，江啟臣則因姊弟之爭，喊話黨內競爭證明為了找出台中未來更清楚的願景，希望讓台中更好，說明初選過程是公平競爭，他也特別稱讚楊瓊瓔非常大器、最接地氣，為黨內民主立下最好的示範。

不同於楊瓊瓔剛投入初選時被外界稱「姊弟之爭」，江啟臣苦笑「姊姊好多！」

在歷經民調獲提名，江啟臣致辭時則言稱楊瓊瓔、盧秀燕及鄭麗文為「姊」，現在說「覺得好幸福」、「姊姊通常是疼愛弟弟的！」

江啟臣不斷強調團結才能勝選，提及8年前與盧初選市長提名之爭落敗後，為她舉行過「團結」的造勢大會，這次感謝盧秀燕在初選民調後即召開團結宣示大會，還說8年前比現在選舉艱困，但在團結及盧的努力，拿回台中市。

江啟臣表示，台中市在盧秀燕的執政下脫胎換骨，成為最幸福、最宜居的城市，希望台中繼續進步、轉型，台中必須超台中，升級為「旗艦城」、亞洲亮點，因此「這一棒絕對不能掉」，喊話大家必須要非常謹慎、不能鬆懈，國民黨繼續執政，能確保台中市未來。

「已經準備好了！」江啟臣強調，這次接棒「只准成功，不準失敗」，「國民黨必須團結」，他也承諾瓊瓔姊提出來的好的意見跟政見，他一定會全部採納。盧市長打下基礎、受人民肯定的政策，他一定加碼、加速執行。

江啟臣也說，他會讓台中市產業升級跟轉型，迎向最新的AI時代，成為一座智慧的城市，除了精密機械、工具機，會發展下一個世代的機器人產業，在全球的供應鏈當中，繼續扮演關鍵的地位，讓市感覺幸福、榮耀。

江啟臣致辭一再重申「團結」才能勝選，提及8年前也曾為初選對手盧秀燕舉行「團結」的造勢大會。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣在國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕，以及楊瓊瓔等4名黨籍立委與台中市議張清照率領全體議員簇擁現身，不斷高喊團結勝選。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣、鄭麗文、盧秀燕、楊瓊瓔擁抱，高喊團結。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣在楊瓊瓔致辭後，主動上前擁抱致意。（記者蔡淑媛攝）

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