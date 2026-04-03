民眾黨下週開鍘李貞秀？陳宥丞：上帝關了一扇窗 自然會開一道門

民眾黨議員陳宥丞今（3）日受訪表示，「上帝如果不小心關了一扇窗，自然會開一個門給每個人走」，李貞秀委員應該有拿出智慧去面對跟解決接下來的爭議。（記者孫唯容攝）

民眾黨立委李貞秀上任以來爭議言行不斷，她日前直播稱新竹市長高虹安收了民眾黨前主席柯文哲700萬，導致黨內不滿遞出檢舉信，李事後雖道歉，中評會將於下週四再度開會討論。李今天上午也在臉書表示，「敬畏上帝，盡忠職守，好人一生平安」，讓外界認為似在回應黨內風波。民眾黨議員陳宥丞今（3）日受訪表示，「上帝如果不小心關了一扇窗，自然會開一個門給每個人走」，李貞秀委員應該有拿出智慧去面對跟解決接下來的爭議。

面對媒體詢問民眾黨在下週4月9日將召開中評會，李貞秀是否確定將遭開鍘？會受到停權還是開除黨籍？陳宥丞表示，他個人僅是中評會的一員，無法代表整體中評會發聲，無法預測會議中評會共同的決議，但是4月9日當天會召開中評會，不只是處理李貞秀一案，同時也有其他黨員的陳情、投訴案會一併處理。

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陳宥丞指出，觀察近幾天黨內氛圍，李貞秀委員應該有拿出智慧去面對跟解決接下來的爭議，畢竟今年是民眾黨危機存亡之秋，要把每一個人的位置發揮在最對的地方，才能讓整體團隊在年底打出漂亮的選戰。李貞秀委員相信上帝，她今天早上有發了一個文，他個人也有看到，覺得上帝如果不小心關了一扇窗，自然會開一個門給每個人走，相信李貞秀委員有這樣的智慧，能夠聽進黨員的建議跟理解現在黨的處境。

近期也傳出李貞秀就是檢舉高虹安助理費的檢舉人之一，對此，陳宥丞說，他非常的震驚跟訝異，相信李貞秀委員有智慧跟有勇氣去面對接下來的決定。

至於是否會勸進李貞秀放棄從政？陳宥丞則表示，他個人是黨員所選出來的，黨員們現在的意見跟想法都非常的明確，認為她有智慧要去處理接下來這一切，也希望她能夠理解現在黨的處境。

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