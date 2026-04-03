藍黨團要求軍購協商延期 被問配合鄭習會 鄭麗文：民進黨帶風向

外界猜測4月9日黨團協商延後至4月15日或16日，是為了配合「鄭習會」，國民黨主席鄭麗文（前排右一）今指出，尊重黨團決定，斥民進黨不必刻意抹黑、栽贓、帶風向。（記者廖耀東攝）

「國防特別條例」草案日前立法院外交及國防委員會已完成初審，所有條文保留朝野協商，原定4月9日黨團協商，國民黨立院黨團昨（2日）突然發函，要求協商延後至4月15日或16日，外界猜測是為配合「鄭習會」，國民黨主席鄭麗文今指出，尊重黨團決定，斥民進黨不必刻意抹黑、栽贓、帶風向。

鄭麗文還強調，她此行完全為了兩岸和平跟穩定，跟軍購其他議題都沒有關係。

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立法院外交及國防委員會日前審查國防特別預算條例草案，條文保留進行政黨協商，委員會原定9日協商，國民黨團卻突然發函要求延後至15日或16日，外界認為應是協商日期卡到鄭麗文中國訪問及鄭習會的敏感時機。

鄭麗文強調，國民黨立院黨團在立院攻防及運作，她均尊重黨團決定，要民進黨不必刻意抹黑、栽贓、帶風向；她另說，此行完全為了兩岸和平跟穩定，跟軍購其他議題都沒有關係。

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