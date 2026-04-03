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    首頁 > 政治

    軍購預算卡關鄭麗文卻要赴中 總統府喊話：出發前速審查不要再拖延

    2026/04/03 17:08 記者蘇永耀／台北報導
    總統府發言人郭雅慧呼籲，國民黨出發前能夠盡速審查國防條例，不要再拖延。（記者羅沛德攝）

    總統府發言人郭雅慧呼籲，國民黨出發前能夠盡速審查國防條例，不要再拖延。（記者羅沛德攝）

    國防特別預算持續在立法院卡關，國民黨主席鄭麗文下週卻要赴中國「鄭習會」。總統府發言人郭雅慧今天喊話說，中共至今持續對台軍事威嚇、外交打壓，兩岸情勢的關鍵仍在於中共是否願意減少軍事壓力，是否尊重台灣人民自主選擇未來的權利。國人會希望透過交流傳遞真正的台灣民意，8成4的台灣人希望維持現狀，6成2的民眾支持軍購條例過關，呼籲國民黨出發前能夠盡速審查國防條例，不要再拖延。

    除了國防特別預算，今年度總預算案也在立院審議受阻，郭雅慧說， 現在國人最關心的是中東爆發的軍事衝突對全球造成重大影響，石化能源的供應、物價物資的穩定，以及連帶的各種經濟風險，這些都需要政府全面因應，所以相關的總預算趕快通過是有急迫性的。但是現實是總預算送進立法院躺了220天，延宕7個月沒有審查，史無前例也嚴重影響國家發展，現在2026年已經過了4分之1，很多該推動的工作不能再卡下去。所以我們樂見立法院長韓國瑜願意帶領國會，善盡憲法責任。

    她並強調，希望相關審議要有實際行動，預算早一天通過，政府就早一天有力量因應，期盼朝野協力讓國家穩健前進。

    針對鄭麗文下週赴中，郭雅慧認為，總統一向支持在對等尊嚴、不設政治前提下進行健康有序的兩岸交流，任何形式的對話都應建立在降低區域緊張、促進理解的基礎。但是我們也要提醒，中共至今仍持續對台軍事威嚇、外交打壓，兩岸情勢的關鍵仍在於中共是否願意減少軍事壓力，是否尊重台灣人民自主選擇未來的權利。國人會希望透過交流傳遞真正的台灣民意，8成4的台灣人希望維持現狀，6成2的民眾支持軍購條例過關，呼籲國民黨出發前能夠盡速審查國防條例，不要再拖延。

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