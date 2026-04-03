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    首頁 > 政治

    不只小菜幹光！柯文哲吃飯只顧自己? 她曝12年前「鬼故事」

    2026/04/03 17:57 即時新聞／綜合報導
    柯文哲日前為民眾黨嘉義市長參選人張啓楷助選，中午用餐時，他把桌上兩盤小菜全掃進自己碗裡。（資料照，記者林宜樟攝）

    柯文哲日前為民眾黨嘉義市長參選人張啓楷助選，中午用餐時，他把桌上兩盤小菜全掃進自己碗裡。（資料照，記者林宜樟攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲日前為民眾黨嘉義市長參選人張啓楷助選，中午一行人用餐，柯把桌上兩盤小菜全掃進自己碗裡，讓網友看傻。對此，資深媒體人邱明玉無奈表示：「我只能說，他只想到他自己。」還加碼爆料，12年前一個飯局，柯文哲已經遲到晚來了，一坐下來就開始狂吃東西，吃了4、50分鐘，讓金主十分不好意思，當時讓她忍不住想：「你到底來幹什麼的？」

    邱明玉昨（2日）在政論節目《新聞面對面》時表示，12年前她當記者時，她第一次和柯文哲見面時，是柯文哲的金主帶他來和媒體朋友見面，當時是8點左右，柯文哲已經晚到了，全場都在等他，沒想到他一坐下來就開始吃東西，一直狂吃猛吃了40、50分鐘，讓金主相當不好意思，只好一直和大家講話，介紹柯文哲的背景，「我當時就在想，你到底是來幹什麼的？大家都坐在那邊很尷尬。」

    邱明玉說，柯文哲吃飽後，還休息了一下，接著才像是大夢初醒一般開始講話，一路講到11點多。邱明玉表示，「那頓飯大概吃了四個多小時」，吃到她都已經快要打瞌睡了。至於為什麼要提這件事？邱明玉說，覺得柯文哲其實沒有改變，12年過去，他心裡就是只有自己。「不管你是說你夾菜，你完全沒有管別人在不在吃、有沒有分給別人吃，他就全部都掃到自己的碗裡面。」

    邱明玉還爆料另外一位媒體人王時齊的故事。她表示，王有一次跟柯文哲吃飯，那天柯文哲剛開完市政會議，坐下來也是一樣，肚子餓就開始自己先吃自己的，完全不管別人。沒想到，吃完之後他就說「我今天累了」，接下來就直接走人。「不是，是你叫記者來的。反而是他旁邊的那些幕僚在跟各位打招呼、解釋市長怎樣怎樣。」邱明玉說。

    邱明玉說，她知道有些人會說，柯就亞斯伯格症啊！但她想的是，如果連這個小細節，都沒有辦法去體會大家的心情，那你說你做一個市長，要怎麼苦民所苦？

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