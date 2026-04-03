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    首頁 > 政治

    姊妹和解？盧秀燕與鄭麗文同台 喊「可以抱給大家看」

    2026/04/03 16:58 記者蘇孟娟／台中報導
    傳出「姊妹之爭」的盧秀燕、鄭麗文與「姊弟之爭」的江啟臣、楊瓊瓔在台上抱成一團。（記者蔡淑媛攝）

    傳出「姊妹之爭」的盧秀燕、鄭麗文與「姊弟之爭」的江啟臣、楊瓊瓔在台上抱成一團。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨主席鄭麗文即將赴中國與中共總書記習近平「鄭習會」，而台中市長盧秀燕上月訪美結束，兩人對軍購看法不同，外界熱議國民黨內「親中」與「親美」路線之爭，「后不見后」。鄭麗文今天南下挺江啟臣，與盧秀燕同台，被問到是否「姊妹和解」？盧秀燕說，不必見縫插針，「可以抱給大家看」，當場大擁抱；鄭麗文也說，從來沒有內部矛盾，不須在此作文章。

    盧秀燕與鄭麗文今天在「團結啟程、台中會贏」團結大會同台，兩人一左一右站立，C位讓江啟臣與楊瓊瓔，盧秀燕喊抱抱後，江啟臣、楊瓊瓔及鄭麗文配合來個大擁抱，4人在媒體前抱成一團，盧秀燕還對站在身後的台中市議員說，我們後面也來抱一下，接著又抱了站在她另一邊的議長張清照，就是沒有抱到鄭麗文。

    盧秀燕訪美拜會華府高層，鄭麗文則積極推動鄭習會，針對美方及國內高度關切的軍購案，盧秀燕主張的軍購預算，遠高出鄭麗文堅持的「3800億+N」規模，外界一再熱議藍營出現「親中」、「親美」路線之爭，甚至「兩個太陽」角力。

    盧秀燕促成今天的台中隊誓師，訪美後與鄭麗文首度公開同台，被問到今天團結大會不只「姊弟和解」，是否還有「姊妹和解」意味？盧秀燕說，國民黨本來就很團結，外界不必見縫插針，「可以再抱一次給大家看」，隨即眾人抱成一團。

    鄭麗文也笑說，國民黨台中隊都跟兄弟妹妹一樣，並肩作戰、互相扶持，從來沒有內部矛盾，不須在此作文章，「今天證明給大家看，大家都是一條心的兄弟姊妹」。

    盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔與鄭麗文在台上抱抱大團結。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔與鄭麗文在台上抱抱大團結。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕促成台中隊誓師，黨主席鄭麗文南下相挺。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕促成台中隊誓師，黨主席鄭麗文南下相挺。（記者廖耀東攝）

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