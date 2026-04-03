徐巧芯身陷3洩密案 486先生：罪名成立機率相當高

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

國民黨立委徐巧芯近日身陷「印太經濟框架（IPEF）密件外洩案」，另外還身陷2起洩密案，目前這幾起洩密案均由台北地檢署偵辦中。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶分析，這三個案件只要有一個敗了，就是要入獄，並深信徐巧芯現在絕對每天吃不好也睡不好，直呼「大家拭目以待！」

486先生在臉書發文表示，第一件是「印太經濟框架案」。這一件涉及洩露經濟部內部公文，內容主要是關於台灣加入貿易框架的利弊評估。法律焦點在於刑法第132條洩漏國防以外秘密罪，檢方要判斷文件是否真的具備秘密性質。依照刑法第132條第1項「洩漏國防以外秘密罪」，處3年以下有期徒刑。

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486先生指出，第二件是「台捷援助烏克蘭案」。這是她公開外交部密級文件所引發的爭議，外交部已經正式告發。法律上涉及立委職權與國家機密的衝突，雖然她宣稱是為了監督，但法律對秘密的定義相當嚴格。國家機密保護法第32條第1項，處1年以上、7年以下有期徒刑。

486先生續指，第三件是「共諜案洩密疑雲」。這起案件最嚴重，因為涉及國家安全調查的進度洩漏，洩露偵訊進度會干擾辦案。法律上除了洩密罪之外，還可能涉及瀆職罪的教唆或共同正犯。刑法第132條「洩漏國防以外秘密罪」及可能的貪污治罪條例或國家安全法，若僅為洩漏偵辦進度處3年以下有期徒刑，若涉及協助共諜逃避偵查或涉及對價關係，那刑責可能攀升至5年以上甚至10年以上。

486先生分析，這幾天杜秉澄在社群平台上的爆料增加了案件複雜度，他提到的潛艦聲紋和內線交易等指控，檢察官會根據這些線索重新檢視徐巧芯是否涉及更深層的刑案。案件一旦進入偵辦的程序，被告最難脫身的部分應該是在於文件證據非常明確。所以徐巧芯除非能證明文件核定不合法，否則洩密罪成立的機率絕對是相當高，加上現在多案併發，法律風險已經大幅提升。

他說，現在不管官司進行如何，他深信徐巧芯絕對每天吃不好也睡不好，這三條都不是開玩笑，一旦法官認定判定有罪，這輩子就會毀了。他怒批，「原本囂張跋扈的女人，真是應了囂張沒有落魄的久，有時真感慨，好好的代議士不好好幹，結果變成這樣的德行，何必呢？請大家拭目以待！」

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