吳宗憲推TPASS延伸宜蘭 綠議員林佩螢酸「台北觀點看宜蘭」

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲近日拜會台北市長蔣萬安，就交通、育兒及產業合作等議題進行交流。（吳宗憲辦公室提供）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲日前拜會台北市長蔣萬安，提出「TPASS＋宜」合作，讓通勤月票制度延伸至宜蘭。民進黨籍宜蘭縣議員林佩螢今天抨擊，吳把舊聞當新聞，TPASS早在2023年上路，這是典型「台北觀點看宜蘭」。對此，吳宗憲陣營表示暫不回應。

林佩螢說，對在地通勤族而言，TPASS通勤月票並非「還在期待」的新政見，而是行之有年的日常。她質疑，吳宗憲或許因為沒有常住宜蘭，才會將既有政策誤認為創新，顯見對地方發展極度生疏，「宜蘭人需要的不是複誦現狀，而是精進現有制度。」

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針對宜蘭通勤族實質需求，林佩螢提出對比，表示民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，早在今年3月中旬提出優化方案，精準洞察通勤族的財務壓力，提出「TPASS加碼補貼」政策，規劃未來將由縣府加碼，把現行城際月票1800元的價格調降至1500元，縣內月票則由750元降至500元。

林佩螢認為，這種從在地需求出發、實質減輕負擔的具體方案，才是真正能走在前面的解方，也是宜蘭人期待能針對現狀提出優化的「領航者」，而非拿「舊聞當新聞」，歡迎大家關心宜蘭交通，但務必先做好功課。

林佩螢也向吳宗憲喊話，能多來宜蘭走走，實際聽聽通勤族的心聲，唯有放下身在台北喊口號，實際生活在宜蘭這片土地，提出的政見才不會與地方脫節，並強調宜蘭不要心在台北、身在宜蘭的縣長。

針對林佩螢發言，吳宗憲陣營表示暫不回應。

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