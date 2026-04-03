黃國昌岳父建案又出事！嚴重漏水損鄰 住戶身心受損就醫

北市議員陳怡君揭露，黃國昌岳父高治熙旗下恆合建設位於長春路一處建案有嚴重損鄰情形。（記者甘孟霖攝）

民眾黨主席黃國昌岳父高熙治旗下建商恆合建設在台北市中山區一處建案，曾於2024年6月被媒體報導工地坡道未經過許可就偷跑施工，造成人行道及路面破損，導致民眾摔傷。今台北市議員陳怡君又接獲周邊住戶陳情，該工地拆屋工程造成嚴重漏水損鄰，住戶無法居住而退租、還有人因此滑倒、店家貨物損毀、房子發霉無法居住、住戶身心受損就醫。

建管處表示，本案市議會於今年3月30日召開協調會，建方同意協助鄰房辦理修繕事宜，後續如仍有損鄰修繕爭議，建管處於收到損鄰事件申請後，即依「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」相關規定辦理。

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該處是位於中山區長春路上的建案，2024年6月爆出坡道未經過許可就施工，人行道及路面破損，導致民眾摔傷。同年10月，陳怡君也接獲工地附近住戶陳情，指有怪手在工地動工時機具挖斷瓦斯管線，半夜還聞得到濃厚瓦斯味，住戶人心惶惶。

未料2024年原址拆屋後，鄰房的屋子就出現漏水現象，起初只是小規模滲水，到了近半年每下愈況，一樓甚至出現小瀑布，也影響店家生意，有人甚至直接停業。陳怡君今與多名住戶召開記者會，呼籲建設公司拿出良心認真修繕漏水損鄰，還市民居住安全的權益。

陳怡君表示，該建設公司施工狀況層出不窮，不僅未落實敦親睦鄰，更對住戶長達2年的漏水損鄰案件敷衍了事，侵害住戶的居住品質與身心健康、影響民眾生計。

在建案旁經營酒館的吳老闆表示，漏水問題相當嚴重，簡直就像瀑布一樣，連晴天也持續漏水，在後面倉庫還做了防水牆，只怕水淹到後面，這個情形大概兩年前開始，今年過年後更加嚴重，每天開店都要處理大量積水，一天下來要倒掉三個大塑膠箱的水量，他還因此不慎摔傷，經診斷是髖骨骨裂。

住戶魏小姐表示，建商拆屋後沒多久就開始冒水，中間陸續請水電師傅來檢查、修補，2年來花了20多萬元，近期才發現是因為4樓外牆破了一個洞，懷疑是建商2年前拆屋時不慎弄破，但建商對此態度相當強硬。

陳怡君表示，前往住家會勘發現，不明水源從天花板、牆壁滲漏，除造成住戶家裡近三分之二不能居住之外，連家裡都瀰漫發霉的味道，環境味道更引發過敏，甚至憂鬱到無法安心入睡，對身體健康造成嚴重的影響。還有店家表示，因損鄰造成倉庫滲水、漏水，許多貨物泡在水中，損失慘重。

她強調，都市更新雖具正面意義，但建商絕不可忽略施工對鄰房造成的損害，呼籲建商應負起全責，在開工前務必解決漏水等損鄰問題，積極修繕；她也要求，建管處應加強監督職責，杜絕消極互推，確實保障受災住戶權益。

北市議員陳怡君揭露，長春路一處建案嚴重損鄰，造成鄰居住家嚴重漏水。（記者甘孟霖攝）

北市議員陳怡君揭露，長春路一處建案嚴重損鄰，鄰居住家嚴重漏水。（記者甘孟霖攝）

北市議員陳怡君揭露，長春路一處建案嚴重損鄰，民眾住家嚴重漏水，每天有掃不完的積水。（記者甘孟霖攝）

北市議員陳怡君揭露，長春路一處建案嚴重損鄰，鄰居住家嚴重漏水，宛若小瀑布。（記者甘孟霖攝）

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