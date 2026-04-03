好笑嗎？民眾黨消夜又吃鍋 喊「今天沒有人吃素」再度挨轟

昨日柯文哲在新竹參加活動，晚上又率眾享用鍋物當消夜，新竹市副市長邱臣遠PO出現場照片，喊「今天沒有人吃素」、「熱湯有滾」。（取自邱臣遠Threads）

民眾黨創黨主席柯文哲日前與現任黨主席黃國昌率民眾黨「小雞們」去吃羊肉爐，吃素的新北市議員參選人陳彥廷在一旁呆坐的畫面曝光後引發熱議。事後他澄清自己吃了很多菜，只是拍攝當時「湯還沒滾」。昨日柯文哲在新竹參加活動，晚上又率眾享用鍋物當消夜，新竹市副市長邱臣遠PO出現場照片，卻喊「今天沒有人吃素」、「熱湯有滾」，貼文曝光後挨轟「又在霸凌」、「公開排擠」。

柯文哲昨日前往新竹與議員參選人及青年交流，並錄製podcast。晚間他率民眾黨眾人前往一間餐廳享用鍋物，邱臣遠也在Threads上分享眾人一起享用美食的照片。不過，他卻在貼文補上一句「今天沒有人吃素，熱湯有滾」，提及先前陳彥廷羊肉爐事件。

請繼續往下閱讀...

貼文PO出後，網友紛紛留言批：「來喔，看民眾黨怎麼霸凌吃素的家樂福男，我真的被你們這個黨笑死」、「你們真的把霸凌直接公開耶！這不是明顯嘲諷，你吃素，所以我不邀請？」、「所以你們直接公開排擠吃素的人？」、「你們真的是一群不會自我檢討的人的集合體耶」、「還以為是酸民低級反串文，結果居然是民眾黨自己人發的」；還有小草建議，表示相信邱沒有這個意思，但真的要小心避免這種發文，導致被攻擊。

此外，還有不少網友轉發一張經典迷因，圖中描繪一人在朋友群組發起烤肉邀約後，詢問是否有人吃素？當有朋友告知吃素後，下秒立刻被剔除群組。網友也笑稱：「我快笑死，那個笑話是真的」、「經典」、「我一直以為這只是笑話，到我看到民眾黨」。

網友笑稱迷因是真的。（取自Threads，網紅好色龍翻譯圖片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法