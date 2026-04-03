為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「3姊包圍」被虧壓力大 江啟臣神回一句全場笑翻

    2026/04/03 16:19 記者蔡淑媛／台中報導
    江啟臣與「3個姊姊」盧秀燕、楊瓊瓔及鄭麗文合體擁抱。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣與「3個姊姊」盧秀燕、楊瓊瓔及鄭麗文合體擁抱。（記者蔡淑媛攝）

    立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣爭取國民黨台中市長提名的「姐弟之爭」，歷經4個月落幕，由江啟臣勝出，今天舉行團結記者會，江啟臣致辭時稱楊瓊瓔、市長盧秀燕及黨主席鄭麗文為「姊」，被問及有3個姊姊是否壓力大，鄭麗文、盧秀燕不斷搶話、下指導棋「幸福壓力」、「你要好好講！」江啟臣只能苦笑「我突然間覺得好幸福！」笑翻眾人。

    台中市長盧秀燕為展現國民黨整合成功，今天在市黨部舉辦團結誓師大會，她與鄭麗文、江啟臣、楊瓊瓔合體，台中市議長張清照、副議長顏莉敏及立委廖偉翔、羅廷瑋、台中市國民黨議員都出席。

    江啟臣致辭時，先向「3個姊姊」感謝致意，先稱立法院最大器的「瓊瓔姊」，媽媽市長盧秀燕為「秀燕姊」，高度最「最高」的黨主席鄭麗文為「麗文姊」。

    會後盧秀燕先被媒體問及是否「姊弟合解」，盧回應大家不要見縫插針，並且邀鄭麗文、楊瓊瓔及江啟臣來個「大擁抱」給大家看，4人也立刻合體擁抱，讓現場拍攝。

    江接著被問及面對「3姊」是否壓力大，江啟臣表示，「姊姊通常是疼愛弟弟的！」他說，自己本身有2個姊姊、1個哥哥，他是家裡最小的，「最小的通常都感覺最幸福！」

    江啟臣再說，「被姊姊照顧、疼愛，我滿習慣！」他也說，相信這些姊姊，外表都是妹妹，還有許多大哥大姊在經驗上，他都能請益，相信未來會給予指教，成為他最強大的後盾。

    江啟臣與3個姊姊抱不停，除了楊瓊瓔致辭後，主動與楊瓊瓔擁抱，在盧秀燕的主導下，媒體聯訪時先4人合體擁抱給媒體拍攝，展現合解與團結，訪問結束鄭麗文忙著與議員致意，也被叫回來，4人再度大擁抱讓媒體拍個夠。

    江啟臣被問及被3個姊姊包圍是否壓力大，鄭麗文、盧秀燕不斷搶話、下指導棋如何回應。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣被問及被3個姊姊包圍是否壓力大，鄭麗文、盧秀燕不斷搶話、下指導棋如何回應。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣被問及被3個姊姊包圍是否壓力大，鄭麗文搶話是「幸福壓力」要他好好講，讓眾人哄堂大笑。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣被問及被3個姊姊包圍是否壓力大，鄭麗文搶話是「幸福壓力」要他好好講，讓眾人哄堂大笑。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣在楊瓊瓔致辭後，主動上前擁抱。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣在楊瓊瓔致辭後，主動上前擁抱。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣與3個姊姊抱不停，會後訪問結束，4人再度大擁抱讓媒體拍個夠。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣與3個姊姊抱不停，會後訪問結束，4人再度大擁抱讓媒體拍個夠。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播