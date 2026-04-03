「3姊包圍」被虧壓力大 江啟臣神回一句全場笑翻

江啟臣與「3個姊姊」盧秀燕、楊瓊瓔及鄭麗文合體擁抱。（記者蔡淑媛攝）

立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣爭取國民黨台中市長提名的「姐弟之爭」，歷經4個月落幕，由江啟臣勝出，今天舉行團結記者會，江啟臣致辭時稱楊瓊瓔、市長盧秀燕及黨主席鄭麗文為「姊」，被問及有3個姊姊是否壓力大，鄭麗文、盧秀燕不斷搶話、下指導棋「幸福壓力」、「你要好好講！」江啟臣只能苦笑「我突然間覺得好幸福！」笑翻眾人。

台中市長盧秀燕為展現國民黨整合成功，今天在市黨部舉辦團結誓師大會，她與鄭麗文、江啟臣、楊瓊瓔合體，台中市議長張清照、副議長顏莉敏及立委廖偉翔、羅廷瑋、台中市國民黨議員都出席。

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江啟臣致辭時，先向「3個姊姊」感謝致意，先稱立法院最大器的「瓊瓔姊」，媽媽市長盧秀燕為「秀燕姊」，高度最「最高」的黨主席鄭麗文為「麗文姊」。

會後盧秀燕先被媒體問及是否「姊弟合解」，盧回應大家不要見縫插針，並且邀鄭麗文、楊瓊瓔及江啟臣來個「大擁抱」給大家看，4人也立刻合體擁抱，讓現場拍攝。

江接著被問及面對「3姊」是否壓力大，江啟臣表示，「姊姊通常是疼愛弟弟的！」他說，自己本身有2個姊姊、1個哥哥，他是家裡最小的，「最小的通常都感覺最幸福！」

江啟臣再說，「被姊姊照顧、疼愛，我滿習慣！」他也說，相信這些姊姊，外表都是妹妹，還有許多大哥大姊在經驗上，他都能請益，相信未來會給予指教，成為他最強大的後盾。

江啟臣與3個姊姊抱不停，除了楊瓊瓔致辭後，主動與楊瓊瓔擁抱，在盧秀燕的主導下，媒體聯訪時先4人合體擁抱給媒體拍攝，展現合解與團結，訪問結束鄭麗文忙著與議員致意，也被叫回來，4人再度大擁抱讓媒體拍個夠。

江啟臣被問及被3個姊姊包圍是否壓力大，鄭麗文、盧秀燕不斷搶話、下指導棋如何回應。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣被問及被3個姊姊包圍是否壓力大，鄭麗文搶話是「幸福壓力」要他好好講，讓眾人哄堂大笑。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣在楊瓊瓔致辭後，主動上前擁抱。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣與3個姊姊抱不停，會後訪問結束，4人再度大擁抱讓媒體拍個夠。（記者蔡淑媛攝）

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