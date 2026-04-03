鄭麗文、盧秀燕首同台 台中領軍喊「團結啟程、台中會贏」

盧秀燕（前排左三）成功整合黨內角逐台中市長初選的2位立委江啟臣（左四）與楊瓊瓔（左五），黨主席鄭麗文（右三）今也南下相挺。（記者廖耀東攝）

國民黨下屆台中市長由立法院副院長江啟臣代表參選，國民黨主席鄭麗文及台中市長盧秀燕今在台中同台，與江啟臣、立委楊瓊瓔等台中民代合體，宣示「團結啟程，台中會贏」。

盧秀燕強調，大家都是最強母雞，更對江啟臣喊「有3個姊姊愛你」一定要贏；鄭麗文也說，台中是台灣的「脊樑骨」，台中強台灣就強、台中好台灣就好，籲團結支持江啟臣。

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國民黨台中市長提名人選因立委楊瓊瓔參戰後，「姊弟之爭」角力至3月底初選民調揭曉，終確定由江啟臣出線，盧秀燕快速出手「整隊」，召集台中市地方民代大會師，拉江啟臣、楊瓊瓔同台，更有鄭麗文南下一起相挺。

今藍營「台中隊」還有服裝「dress code」，清一色白襯衫、藍牛仔褲同台，打出清新、活力形象號召。

盧秀燕強調，團結力量大才會贏，比起外縣市初選結束未能整合，感謝楊瓊瓔的智慧、情商、奉獻及成全。

盧秀燕對江啟臣說，「雖然姊姊偶爾會挑戰、考驗你」，但「姊姊是愛你的」，點名她自己跟楊瓊瓔、鄭麗文都是「姊姊」，江啟臣任重道遠，他一定要贏、必須要贏。

鄭麗文也說，面對台灣政治混亂、內鬥內耗不休，市民最在乎的就是不願意看到政治惡鬥、意識型態掛帥，更不願看到台中的發展被耽誤、磋跎浪費，國民黨台中團隊精銳盡出，展現好感情，會在盧秀燕8年優異成績之上繼續建設造福台中。

鄭麗文說，台中是台灣的「脊樑骨」，台中強台灣就強、台中好台灣就好，江啟臣會把台中市政拉高到國際層次，請大家團結支持江啟臣。

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