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    首頁 > 政治

    綠營羅東鎮長參選人黃適超成立青年後援會 提青創、公托政見

    2026/04/03 15:54 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣羅東鎮長參選人黃適超（左4），今天在羅東民生市場成立「青年後援會」，地方黨公職到場力挺。（黃適超競選辦公室提供）

    民進黨宜蘭縣羅東鎮長參選人黃適超（左4），今天在羅東民生市場成立「青年後援會」，地方黨公職到場力挺。（黃適超競選辦公室提供）

    民進黨宜蘭縣羅東鎮長參選人黃適超，今天在羅東民生市場成立「青年後援會」，面對地方憂心發展邊緣化問題，拋出未來將設置青創輔導平台、民生市場重生計畫與增設公共托嬰中心等政見，期盼打造青年好創業、小孩有照顧的新羅東。

    青年後援會由羅東鎮民代表陳定霖出任會長，記帳士蘇于皓及前電視台主播馬湘瑩擔任副會長。縣議員謝家倫與議員參選人薛呈懿今天也到場站台，強調整個羅東需要年輕人的拚勁與有經驗的首長相輔相成，才能讓鎮政重新脫胎換骨。

    陳定霖說，羅東10幾年來發展停滯，大型商場與觀光消費逐漸外流，指標性中山公園更是雜亂，羅東的沒落讓年輕人看不到未來，因此需要有行政經驗與執行力的黃適超，來改變現況。

    黃適超說，留住年輕人是羅東未來的關鍵，上任後將設置青年創業輔導平台，並推動民生市場重生計畫，透過補貼青創租金，鼓勵創新產業進駐，讓傳統市場轉型為觀光打卡熱點，同時也將積極招商，爭取大型百貨商場進駐。

    他強調，針對少子化議題，主張在羅東增設公共托嬰中心，並配合中央「0-6歲國家一起養」政策，實質減輕年輕父母的育兒負擔，願景是讓羅東鎮小孩有照顧、青年好創業。

    現任國民黨籍羅東鎮長吳秋齡2屆任期已滿，綠營主打「老將出征」，期盼藉由前副縣長黃適超的豐富行政歷練與重組基層戰力，力拚翻轉羅東。藍營部分則有現任縣議員陳鴻禧，早明確表態投入選舉，參選企圖心強烈。

    民進黨宜蘭縣羅東鎮長參選人黃適超拜訪市場各攤商。（黃適超競選辦公室提供）

    民進黨宜蘭縣羅東鎮長參選人黃適超拜訪市場各攤商。（黃適超競選辦公室提供）

    力拚翻轉羅東組青年後援會，綠營老將黃適超拋青創、托嬰雙政見。（黃適超競選辦公室提供）

    力拚翻轉羅東組青年後援會，綠營老將黃適超拋青創、托嬰雙政見。（黃適超競選辦公室提供）

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