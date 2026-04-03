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    首頁 > 政治

    會保她？徐春鶯更多內幕被爆 柯文哲：我都不知道......

    2026/04/03 15:13 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲昨日被問及徐春鶯涉犯反滲透法，更多起訴書內容曝光一事，他楞住表示：「我什麼都不知道。」（資料照，記者洪美秀攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲昨日被問及徐春鶯涉犯反滲透法，更多起訴書內容曝光一事，他楞住表示：「我什麼都不知道。」（資料照，記者洪美秀攝）

    本報獨家掌握中配徐春鶯涉犯反滲透法、一刀未剪版的完整起訴內容，包括2022年介入北市長選戰，以及2024年徐春鶯名列民眾黨不分區立委名單引發爭議時，中共官員曾向其保證「柯會保妳」等。對此，民眾黨創黨主席柯文哲昨日被問及更多起訴書內容曝光一事，他楞住表示：「我都不知道。」

    本報揭露，徐春鶯案背後由共統戰高官孫憲幕後操刀、深埋台灣基層與精英圈長達20年以上的精密滲透計畫。包含2022年介入北市長選戰，策略「棄蔣選黃」；2024年當徐春鶯名列民眾黨不分區立委名單引發爭議時，中共官員曾向其保證：「柯會保你的」。直到2025年10月，適逢柯文哲京華城案開庭及藍白合聲勢高漲，潛伏多年的孫憲一改低調作風，改為高調宣揚「一國兩制」。其中完整內幕與細節，有如一部「諜報驚悚片」。

    綜合媒體報導，柯文哲昨日赴新竹市幫議員助選，一下車就被追問更多內幕曝光一事，柯文哲當下愣住，並表示：「我什麼都不知道。」

    針對媒體持續追問，會不會處理民眾黨立委李貞秀國籍等爭議，以及是否希望黃國昌替他打京華城案二審官司？柯文哲都沒有回應。

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