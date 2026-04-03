李貞秀檢舉高虹安遭開鍘？ 律師陳君瑋：民眾黨是政治版冬蟲夏草

民眾黨立委李貞秀。（資料照）

民眾黨立委李貞秀上任爭議不斷，本報獨家報導指出，新竹市長高虹安過去涉助理費案時，李貞秀亦為向檢調檢舉的證人之一，民眾黨預計下週祭出處分開鍘。對此，政論節目名嘴陳君瑋律師酸說，「民眾黨就是政治版的冬蟲夏草」。

陳君瑋今日於臉書粉專發文指出，冬蟲夏草指的是：幼蟲在地下避冬時，被蟲草真菌的孢子感染。菌絲會在幼蟲體內吸收營養並不斷繁殖，最終填滿蟲體使其僵死。

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陳君瑋反問，「這跟民眾黨不是一樣嗎？空有民眾黨的外殼，內部已經紅統化。大家可以想一個問題，高虹安又不是民眾黨，用這個理由開鍘也太好笑！所以實情是什麼？」

陳君瑋分析，中配徐春鶯案加上民眾黨創黨主席柯文哲一審重判燒起白營的黨內大火，民眾黨已經被共產黨全盤入侵。前民眾黨立委黃珊珊、徐春鶯、柯文哲要斷尾求生，而民眾黨主席黃國昌接受黃光芹訪問隨即切割。

陳君瑋直言，民眾黨原本是懷抱理想，擺脫藍綠，結果跑去擁抱共產黨，讓中共介選，觸犯司法界線，也傷透台灣人民的心。

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