鄭麗文將訪中 謝志偉喊話：至少當面向習近平表態反武統

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文下週將率團訪問中國，對此，我駐德代表謝志偉詳列國際社會認知「一中政策」與中共「一中原則」的本質差異，並語重心長地向鄭麗文喊話，即便不為台灣自由民主發聲，也應當面表達「反對武統」的立場。

謝志偉今日於臉書粉專發文指出，國際間普遍認知的「一中政策」有四大重點。第1，雖然僅與中華人民共和國維持外交關係，但兩者間並無共同理念。第2，雖不與中華民國建交，但視台灣為價值共享的夥伴，支持深化經貿、科技與人權交流。

請繼續往下閱讀...

第3，不接受「台灣是中華人民共和國的一部分」，且台灣海峽為國際水域。第4，他特別強調，最核心的一點就是「反對以武力改變台海現狀」。

謝志偉提醒，中共堅持的「一中原則」主張世界只有一個中國，即中華人民共和國，這形同宣告「中華民國並不存在」。在中共邏輯下，台灣被視為中國的一部分，因此北京從不排除以武力奪取台灣。

針對即將登場的「鄭習會」，謝志偉感嘆，身為中國國民黨主席，或許不敢期待她為「中華民國的存在」與中國領導人習近平爭辯，也不敢妄想她會為台灣的民主發聲。

謝志偉直言，若鄭麗文當面向習近平表示：「我贊成統一，但誓死反對武統。因為武統就是破壞和平，而我是為和平而來的。」謝志偉更感嘆說，我們要的不多，若鄭能說出這些話，我們就會感動到涕泗縱橫。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「它不敢，不會，不願，想都不想」、「請鬼開藥單」、「鄭女急著為自己謀福利，完全不顧國民黨在台灣的民意，期望她為臺灣中華民國發聲，根本是請鬼開藥單」。

中國領導人習近平。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法