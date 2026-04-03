亞太球場攤商爭議延燒！謝龍介撿到槍 嗆黃偉哲「滿腦子是錢的大外行」

國民黨立委謝龍介針對近日亞太棒球場爆發的爭議提出3點看法，並呼籲市長黃偉哲從善如流。（圖擷自謝龍介臉書）

台南亞太棒球場今年正式迎來職棒賽程，卻爆出台南市體育局突然調整政策，導致與主場球隊統一7-ELEVEN獅隊長期配合的場外攤商被迫撤出，引發許多球迷不滿，留言灌爆台南市長黃偉哲臉書。對此，已確認代表國民黨投入2026台南市長選戰的立委謝龍介表示，針對近日爆發的爭議，提出以下3點看法，希望黃偉哲立刻收回成命、從善如流。「你不做，年底我當選市長也會馬上做。」

謝龍介今天在臉書發布貼文稱，其一，是認可在地深耕。統一獅是中職元老球團，是台南在地企業，職棒草創還沒有主客場概念時，統一獅就標榜台南主場，陪著無數台南鄉親出生、長大、變老，這些均無法單純以「價格」來衡量。

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任何一位市長當選，頂多做8年，統一獅從1999年認養舊台南市立棒球場起，已經在地27年。謝龍介說：「黃偉哲你的任期將在年底結束，統一獅還會長長久久，持續推廣棒球，培育人才，請尊重並優待在地球隊，而非滿腦子都是錢。」

謝龍介指出，其二，是反對強撤攤商。此回爭議，有知情人士向他踢爆，黃偉哲真的就是「滿腦子是錢的大外行」，不知道原本體育局就是委由統一獅來招商，結果看到開幕戰人山人海，想說可以大賺一筆。尤其是台南市政府當天還佔了2個區位最好的攤位賣農產品，銷量卻遠遠不如預期。

謝龍介爆料，黃偉哲因此惱羞成怒，跟體育局翻桌，體育局就跑去跟球團翻桌。「我鄭重呼籲黃偉哲，在商業爭議完全釐清，長期商業模式確立前，立即回復開幕戰前體育局委由統一獅球團招商的狀態，優先保障攤商與球迷權益。」

謝龍介表示，其三，是支持長期認養。他支持統一獅爭取亞太棒球場「完整」經營權，而非「單次租借」，市府應勇於承認球團更為專業，以合理條件讓球團認養球場，之後就由球團經營。「唯有讓球團能長期經營，才能讓球團放心投資，優化最符合咱球員球迷需要的軟硬體，打造屬於咱台南的棒球文化。」

謝龍介說，市府的責任就是建立公平互惠、能夠永續經營的模式，而不是把新球場當成搖錢樹，把球團當冤大頭。「開高額租金，卡合約年限，動輒用網軍媒體修理球團，下場恐怕就是殺雞取卵。」

亞太棒球場開幕戰後，部分球迷反映諸項缺失，例如通訊不良、動線紊亂、女廁不足。謝龍介指出，這都能很快解決。「前提是黃偉哲不要再亂指揮，死要錢，讓專業的來！」

謝龍介強調，這不只是他競選市長的主張，也是他身為獅迷的心願，「我也懇請賴清德總統，蔡其昌會長，即便我們政治立場不同，但都是真心愛棒球，一起化解爭議，玉成此事，好嗎？」

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