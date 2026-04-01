被害人訴訟參與制度不足 藍委提修法擴大被害人發聲空間

國民黨立委洪孟楷召開「讓被害者發聲，刑訴法修法推進程序正義」記者會。（田裕華攝）

國民黨立委洪孟楷、林沛祥今日舉行「讓被害者發聲，刑訴法修法推進程序正義」記者會，洪孟楷指出，現行刑事審判程序雖已逐步建立被害人訴訟參與制度，但被害人及其家屬於實際訴訟進行中，就程序參與的密度、代理協助的保障、資訊取得的完整性，以及程序救濟的有效性，仍有明顯不足，致使現行制度雖有參與之名，卻未必具有充分實效，洪提出「刑事訴訟法部分條文修正草案」，包括增訂訴訟參與人得聲請法官迴避、明定被害人及依法得陳述意見之家屬得委任代理人到場協助等，以回應被害人權益保護與程序正義的要求。

中華民國生命權平等協會理事長林志豪舉例，被害人與遺屬從進入法庭開始就不受尊重，沒有固定座位；憲法第16條保障人民有訴訟之權，但被害人在法庭上的權利形同虛設；相對被告可以無限次聲請再審與非常上訴，被害人與遺屬為零；被告可以說謊幽靈抗辯無法可罰，但被害人可能承擔偽證罪；被害人能否伸張公道正義全靠運氣要遇到好檢察官。

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洪孟楷表示，此次修法方向，重點聚焦於被害人程序參與權的實效化與制度化，強調「刑事審判不能只有國家追訴與被告防禦的視角，也必須看見被害人及其家屬在程序中的位置。真正的程序正義，不應讓被害人成為只能旁聽結果、卻無力參與過程的一方。」修法重點在於將現行被害人訴訟參與制度，從形式上的到庭與陳述意見，進一步提升為具實效性的程序保障。

洪孟楷說明，修法內容包括，增訂訴訟參與人得聲請法官迴避、明定被害人及依法得陳述意見之家屬得委任代理人到場協助、強化對審判錄音錄影及相關訴訟資訊的接近與救濟權限、完善法庭席位及必要保護措施、賦予訴訟參與人於一定範圍內聲請調查證據及發問之權利，並擴大其就量刑、附條件緩刑、保安處分及其他與被害人權益重大相關事項表示意見的機會。

洪孟楷強調，這次修法並非要改變現行刑事訴訟以國家追訴、法院中立審判及保障被告防禦權為主軸的基本架構，也不是要使被害人取得與當事人完全相同的程序地位，而是在既有制度已承認被害人訴訟參與地位的基礎上，進一步補強其程序參與的可行使性、完整性與救濟性。透過相關制度設計，讓被害人及其家屬在重大案件中，不再只是被動等待結果、旁觀程序進行的一方，而是能在合理且適當的範圍內，真正有機會表達意見、獲得必要協助，並受到制度應有的尊重與保障。

國民黨立委洪孟楷召開「讓被害者發聲，刑訴法修法推進程序正義」記者會。（田裕華攝）

國民黨立委洪孟楷召開「讓被害者發聲，刑訴法修法推進程序正義」記者會。（田裕華攝）

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