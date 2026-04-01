鄭習會在即 Kolas：賴總統應見鄭麗文 「主動殺球」不會失分

總統府前發言人Kolas Yotaka認為，賴總統應該接球、與鄭麗文見面。（圖取自Kolas臉書）

北京宣布「鄭習會」將於4月7日至12日期間登場，國民黨主席鄭麗文公開表示，會前、會後，她都願與賴總統見面對話。總統府前發言人Kolas Yotaka認為，賴總統應該接球、與鄭主席見面，這是千載難逢的「主動殺球」，只會得分、不會失分。

Kolas認為，如果日本首相高市早苗是台灣總統，她極可能會見鄭麗文。若賴總統把鄭麗文想成「戴著鄭麗文面具的習近平」，那麼，當鄭麗文表達願意在「鄭習會」前後見賴清德，賴總統應接球，因為這不是「被迫接球」，而是千載難逢的「主動殺球」。

請繼續往下閱讀...

Kolas建議，賴總統不用去國會，就當著國際媒體的面向鄭麗文說明「國民黨的國防預算套路將傷害台灣」，以總統高度掌控話語權，這一局只會得分不會失分，「守護國家安全」是一個8歲小孩到80歲老人都聽得懂的主張。她認為民進黨應勇敢挺進，沒有後退的餘地。

Kolas提到，日經亞洲Nikkei Asia刊登了一篇她的投書，編輯部下標「日本正在為最壞打算，台灣還在找藉口」，主因可能是她在文中提到台灣被拖著停滯不前的原因，被什麼拖著？被躊躇的能源政策拖累、被無下限杯葛國防預算的國會拖累、被中共假訊息的攻擊拖累，且此刻仍無力解決，所以無法往前走。對比日本，台灣就像龜兔賽跑的兔子，她擔心就要輸掉比賽，但台灣不能輸，所以寫了這一篇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法