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    首頁 > 政治

    旁聽柯案被抓包疑打瞌睡 黃國昌：法庭直播變錄影帶「獨步全球」

    2026/04/01 11:36 記者黃政嘉／新北報導
    前台北市長柯文哲涉京華城弊案，台北地方法院昨公開播送言詞辯論、錄影內容，民眾黨主席黃國昌（中）表示，台灣的法庭直播獨步全球，刻意架在法官後面往下拍，變成法庭錄影帶。（記者黃政嘉攝）

    前台北市長柯文哲涉京華城弊案，台北地方法院昨公開播送言詞辯論、錄影內容，民眾黨主席黃國昌（中）表示，台灣的法庭直播獨步全球，刻意架在法官後面往下拍，變成法庭錄影帶。（記者黃政嘉攝）

    前台北市長柯文哲涉京華城收賄圖利等案，一審被判17年有期徒刑，台北地方法院昨天「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影等內容，民眾黨主席黃國昌被「抓包」在法庭旁聽時疑打瞌睡；黃國昌今受訪回應，台灣的法庭直播「獨步全球」，刻意架在法官後面往下拍，變成法庭錄影帶，他還說，沒有人會像他這麼關注柯文哲的案子，網友當然是掐頭去尾。

    民眾黨新北市長參選人黃國昌今召開政見記者會後接受媒體聯訪，針對台北地院公開言詞辯論畫面，他被網友發現疑似打瞌睡，黃國昌表示，台北地院昨天一公開影帶，相信大家就會知道，為什麼從司法院頒布「法庭直播辦法」以後，他在立法院每次都強力批判，當初修法院組織法，要的是法庭直播，結果司法院透過自己頒布的辦法把它架空，變成法庭錄影帶，而且嚴重限縮內容跟範圍。

    他說，大家有沒有發現（公開播送）的鏡頭是往下拍，歐美真正的法庭直播是朝向法庭上面拍，要拍所有的程序參與者，最重要的就是坐在法庭上的法官、檢察官、辯護人，但台灣的法庭直播「獨步全球」，不僅變成法庭錄影帶，還刻意架在法官後面往下拍。

    黃國昌說，沒有人會像他這麼關注柯文哲的案子，「我每次開庭的時候，只要我的公務許可，我都會親自到庭聆聽，我就是要掌握，請問檢察官們，你們到底有什麼樣實際的證據？」

    黃國昌認為，網友當然是掐頭去尾，請網友去看一看，在法庭上面，不管是柯文哲還是辯護人，對台北地檢署在辦案過程中提出的最沉痛的控訴，每一項都是基於客觀事實，不是依照臆測，每個都是有實打實的鐵證，如果選擇閉上眼睛不看，他還是一樣一句話，「今天柯文哲，明天又換誰？」台灣應該是一個自由、民主法治的國家，不應該淪為司法成為掌權者打壓異己的國度。

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