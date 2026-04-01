鄭麗文赴中促國共民防合作？ 沈伯洋曝後果：想到就冷汗直流

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文將率團訪中。民進黨立委沈伯洋今（1日）指出，國防特別條例持續延宕，不僅是鄭麗文的籌碼，也可能成為中共在「川習會」上的談判槓桿；而國共智庫先前觸及民防合作，若將我國關鍵設施與個資交給中國，「我想到就冷汗直流！」

國防特別條例於立法院進入1個月協商冷凍期，朝野持續角力。針對國民黨團所提「3800億加N」版本，沈伯洋今接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時指出，「加N」本身是空的，因為它限定在發價書之後，這在程序上其實做不到；且整個國防建軍條例並非只有對美軍購，還包括彈藥補給、無人機非紅供應鏈的跨國合作，以及武器購置後的倉儲與維保，但在野黨全數拿掉國內委製及商購相關項目，不僅影響國內軍工產業發展，也會造成國防空窗。

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沈伯洋說，台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安曾表態支持合理軍購，期盼能夠影響國民黨籍的選區立委，進而支持行政院版草案，這一切都很重要。

對於鄭麗文的中國行與「鄭習會」，沈伯洋評估，這與立院卡關的軍購案有所連動，在美國參議員來訪之際，中共隨即釋出與國民黨會面訊息，可視為中方的反擊；而軍購案一直卡在立法院，對鄭麗文而言也是1個籌碼。「川習會」即將於5月登場，習近平亟欲將台灣議題、以及美國軍售擺到檯面上，若軍購案持續延宕，將給予中共很大的槓桿，「習近平馬上可以跟川普講說，我對台灣的軍售有意見。」

此外，沈伯洋也質疑，近期國共智庫先行的結論提到民防合作，「他就是你的敵國，你要跟他合作做什麼？」沈提醒，台灣的民防系統掌握大量防救災編組、關鍵基礎設施、戶政資料及防災士名單，且各縣市民防指揮官多由縣市首長擔任，若把相關資料給中方，與上海、北京交換民防意見，光想到就讓人冷汗直流。

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