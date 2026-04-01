為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    談柯文哲京華城案影響 吳欣岱：第三勢力不應立於偶像崇拜

    2026/04/01 11:16 記者孫唯容／台北報導
    吳欣岱也主張，第三勢力空間不應建立在衝動的偶像崇拜，應透過長期觀察與國安意識建立成熟連結，避免民主政治因私慾向親中勢力傾斜。 （資料照）

    吳欣岱也主張，第三勢力空間不應建立在衝動的偶像崇拜，應透過長期觀察與國安意識建立成熟連結，避免民主政治因私慾向親中勢力傾斜。 （資料照）

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，一審遭判17年，事件引發第三勢力如何爭取政治認同討論。對此，台北市議員第2選區（南港、內湖）台灣基進參選人吳欣岱今（1）日表示，台灣選民正從盲目政治初戀走向成熟穩健的認同關係，過去大眾常因表面標籤而輕易投入，柯此案彰顯著，台灣政治正走出渣男式的政治陰影，學會以理性辨識真心。吳欣岱也主張，第三勢力空間不應建立在衝動的偶像崇拜，應透過長期觀察與國安意識建立成熟連結，避免民主政治因私慾向親中勢力傾斜。

    吳欣岱強調，台灣政治始終需要第三勢力的監督空間，否則當政局被簡化為藍綠博弈，極易陷入向中國傾斜的將軍困局。她認為監督機制的健全與否，直接關係到國家的未來安全，因此小黨空間的存在具備必然性。

    吳欣岱也觀察到過去的選民認同往往流於感性衝動，如同「初戀般」因為某些理由，就決定將政治前途終身託付，這種缺乏深層辨識的信任，正是導致今日政治幻滅的主因。

    吳欣岱認為，成熟的政黨認同不應看到一個小亮點就認定一輩子，必須進入長期穩定的相互辨識階段，選民應該像進入一段成熟關係般，去判斷對方是否真心、了解其交往的真實動機，並檢視其提出的承諾是否具備兌現的實力。

    她分析，過去選民在經歷過被投機政治人物背叛的過程後，必然會學會更多判斷方式，將支持的力量從對明星政治人物的盲從，轉化為對政黨理念與國安立場的實質考核，從而建立起更穩固、更健康的參政模式。

    吳欣岱認為，台灣選民正發展出更為精準的政治直覺，這對於整體民主素質的提升具有正面意義，第三勢力的發展不應再依賴偶像崇拜或激情的政治動員，而是要回歸到能給予選民什麼實質承諾、以及這些承諾能否禁得起時間與法治的檢驗。她主張，唯有透過這種成熟的互動機制，才能確保小黨不再成為特定個人的避風港，而是真正守護台灣利益、提供理性監督的關鍵力量。

    最後，吳欣岱呼籲，台灣人應以更穩健的步伐守護本土價值，讓政治選擇回歸專業與誠信的本質，與選民共同建立一段基於真實價值的成熟關係。她強調，守護民主的道路不應被虛假的人設所迷惑，唯有保持清醒的辨識力，才能在複雜的政局中選出真正能代表台灣主體性，並為下一代負責任的政治盟友。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播