談柯文哲京華城案影響 吳欣岱：第三勢力不應立於偶像崇拜

吳欣岱也主張，第三勢力空間不應建立在衝動的偶像崇拜，應透過長期觀察與國安意識建立成熟連結，避免民主政治因私慾向親中勢力傾斜。 （資料照）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，一審遭判17年，事件引發第三勢力如何爭取政治認同討論。對此，台北市議員第2選區（南港、內湖）台灣基進參選人吳欣岱今（1）日表示，台灣選民正從盲目政治初戀走向成熟穩健的認同關係，過去大眾常因表面標籤而輕易投入，柯此案彰顯著，台灣政治正走出渣男式的政治陰影，學會以理性辨識真心。吳欣岱也主張，第三勢力空間不應建立在衝動的偶像崇拜，應透過長期觀察與國安意識建立成熟連結，避免民主政治因私慾向親中勢力傾斜。

吳欣岱強調，台灣政治始終需要第三勢力的監督空間，否則當政局被簡化為藍綠博弈，極易陷入向中國傾斜的將軍困局。她認為監督機制的健全與否，直接關係到國家的未來安全，因此小黨空間的存在具備必然性。

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吳欣岱也觀察到過去的選民認同往往流於感性衝動，如同「初戀般」因為某些理由，就決定將政治前途終身託付，這種缺乏深層辨識的信任，正是導致今日政治幻滅的主因。

吳欣岱認為，成熟的政黨認同不應看到一個小亮點就認定一輩子，必須進入長期穩定的相互辨識階段，選民應該像進入一段成熟關係般，去判斷對方是否真心、了解其交往的真實動機，並檢視其提出的承諾是否具備兌現的實力。

她分析，過去選民在經歷過被投機政治人物背叛的過程後，必然會學會更多判斷方式，將支持的力量從對明星政治人物的盲從，轉化為對政黨理念與國安立場的實質考核，從而建立起更穩固、更健康的參政模式。

吳欣岱認為，台灣選民正發展出更為精準的政治直覺，這對於整體民主素質的提升具有正面意義，第三勢力的發展不應再依賴偶像崇拜或激情的政治動員，而是要回歸到能給予選民什麼實質承諾、以及這些承諾能否禁得起時間與法治的檢驗。她主張，唯有透過這種成熟的互動機制，才能確保小黨不再成為特定個人的避風港，而是真正守護台灣利益、提供理性監督的關鍵力量。

最後，吳欣岱呼籲，台灣人應以更穩健的步伐守護本土價值，讓政治選擇回歸專業與誠信的本質，與選民共同建立一段基於真實價值的成熟關係。她強調，守護民主的道路不應被虛假的人設所迷惑，唯有保持清醒的辨識力，才能在複雜的政局中選出真正能代表台灣主體性，並為下一代負責任的政治盟友。

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