為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭習會4/7舉行國防特別條例仍卡關 林佳龍：盡早通過避免被操弄

    2026/04/01 11:28 記者方瑋立／台北報導
    立法院外交及國防委員會，邀請外交部長林佳龍報告「台馬ECA生效後之經貿效益分析及台吐、台帛氣候防護合作成效」並備質詢。（記者田裕華攝）

    立法院外交及國防委員會，邀請外交部長林佳龍報告「台馬ECA生效後之經貿效益分析及台吐、台帛氣候防護合作成效」並備質詢。（記者田裕華攝）

    中國國台辦30日宣布中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文本月7日起訪中。針對民進黨立委林楚茵示警，國防特別條例仍在審查中，可能剛好會在7日當天進行朝野協商或院會處理，恐對國際傳達錯誤訊息。外交部長林佳龍今（1）日答詢說，順序上先有「鄭習會」才有「川習會」，可能會有互相影響，希望國防特別預算能盡速通過，以避免被中方操弄、干擾的可能。

    立法院外交及國防委員會今邀請外交部部長林佳龍報告「台馬ECA生效後之經貿效益分析及台吐、台帛氣候防護合作成效」，併請經濟部、財政部、農業部列席，並備質詢。

    林楚茵質詢時示警，「鄭習會」確定在4月7日開始舉辦，也引起國際關注，而台灣現在國防特別條例還在審查中，尤其在清明連假後，可能7日當天會在院內進行朝野協商，甚至可能院會中處理，國民黨對此的態度仍是部分同意、部分不同意，恐對國際傳達錯誤說明，外交部是否有向國際友人進行必要溝通和說明？

    林佳龍回應，由於順序上是先有「鄭習會」才有「川習會」，所以可能會有互相影響，對台灣而言，國防特別預算若能盡早通過，就能避免被操作的風險。例如習近平可以說，「你看我跟台灣的一些政黨也可以談」。

    不過，林佳龍指出，美台軍售在《台灣關係法》或「六項保證」都有很清楚的規定，我方當然希望避免這類干擾，若預算能夠盡早通過，就不會被操弄，不然可能即使出於無心也可能造成這樣的後果，外交部很密切地關注「川習會」前的變數，避免發生影響，讓習近平可以操弄，介入包括軍售在內的台美關係，這都是台灣外交因為中國因素而產生的風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播