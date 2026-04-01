鄭習會4/7舉行國防特別條例仍卡關 林佳龍：盡早通過避免被操弄

立法院外交及國防委員會，邀請外交部長林佳龍報告「台馬ECA生效後之經貿效益分析及台吐、台帛氣候防護合作成效」並備質詢。（記者田裕華攝）

中國國台辦30日宣布中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文本月7日起訪中。針對民進黨立委林楚茵示警，國防特別條例仍在審查中，可能剛好會在7日當天進行朝野協商或院會處理，恐對國際傳達錯誤訊息。外交部長林佳龍今（1）日答詢說，順序上先有「鄭習會」才有「川習會」，可能會有互相影響，希望國防特別預算能盡速通過，以避免被中方操弄、干擾的可能。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部部長林佳龍報告「台馬ECA生效後之經貿效益分析及台吐、台帛氣候防護合作成效」，併請經濟部、財政部、農業部列席，並備質詢。

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林楚茵質詢時示警，「鄭習會」確定在4月7日開始舉辦，也引起國際關注，而台灣現在國防特別條例還在審查中，尤其在清明連假後，可能7日當天會在院內進行朝野協商，甚至可能院會中處理，國民黨對此的態度仍是部分同意、部分不同意，恐對國際傳達錯誤說明，外交部是否有向國際友人進行必要溝通和說明？

林佳龍回應，由於順序上是先有「鄭習會」才有「川習會」，所以可能會有互相影響，對台灣而言，國防特別預算若能盡早通過，就能避免被操作的風險。例如習近平可以說，「你看我跟台灣的一些政黨也可以談」。

不過，林佳龍指出，美台軍售在《台灣關係法》或「六項保證」都有很清楚的規定，我方當然希望避免這類干擾，若預算能夠盡早通過，就不會被操弄，不然可能即使出於無心也可能造成這樣的後果，外交部很密切地關注「川習會」前的變數，避免發生影響，讓習近平可以操弄，介入包括軍售在內的台美關係，這都是台灣外交因為中國因素而產生的風險。

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