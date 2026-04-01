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    首頁 > 政治

    愚人節大玩「三條線」！李四川自嘲競選LOGO難產 恐撞衫知名運動品牌

    2026/04/01 11:20 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人「川伯」李四川今在臉書自嘲「川」字競選背心LOGO難產，甚至面臨與知名品牌撞衫的窘境。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新北市長參選人「川伯」李四川今在臉書自嘲「川」字競選背心LOGO難產，甚至面臨與知名品牌撞衫的窘境。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新北市長參選人「川伯」李四川今（1日）在臉書自嘲「川」字競選背心LOGO難產，甚至面臨與知名品牌「撞衫」的尷尬困境，引發網友熱議，有人大讚李四川具大智若愚的幽默感，建議他用工程帽和鐵鎚AI合成小川；但也有人冷嘲熱諷，提醒注意愛迪達等知名商標的侵權問題，還酸說「不要叫憨川就好」，甚至貼出「尷尬三條線」貼圖回應。

    李四川今天在臉書發文指出，「川」這個字不簡單，近期為了要做競選背心，同仁們幫他想了好幾個LOGO，但看來看去好像都和別人「撞衫」了，且名字裡有個「川」字也是麻煩，總不能直接用「四」來做LOGO，否則會讓選民誤以為他是4號候選人。

    貼文曝光後，隨即引發網友正反兩極回應，許多支持者力挺李四川的作風，直言「只要能讓生意好做、治安好，管他LOGO長怎樣，川伯就是讚」，更有人發揮創意，建議李四川利用AI技術將工程帽與鐵鎚合成小川。然而，另一派網友則酸說，「川伯真是個大智若愚的人，連LOGO都可想得這麼深入，總之不要叫憨川就好」，甚至貼出「尷尬三條線」貼圖回應。

    此外，李四川也貼出「三條線」元素的服飾設計，其中包含知名運動品牌愛迪達的LOGO，有網友留言提醒，「愛迪達的標誌雖好，但涉及智慧財產權的問題，要十分小心」、「所以～你侵權嗎？人家有註冊，你勒？」

    網友大酸國民黨新北市長參選人李四川「川伯真是個大智若愚的人，連LOGO都可想得這麼深入，總之不要叫憨川就好」，甚至貼出「尷尬三條線」貼圖回應。（圖截取自李四川臉書粉專）

    網友大酸國民黨新北市長參選人李四川「川伯真是個大智若愚的人，連LOGO都可想得這麼深入，總之不要叫憨川就好」，甚至貼出「尷尬三條線」貼圖回應。（圖截取自李四川臉書粉專）

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