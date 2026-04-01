台東縣長綠營又分裂？傳劉櫂豪也想選 莊瑞雄：再跟他聊一聊

立院民進黨團輿情回應記者會，並由立委莊瑞雄主持說明。（記者田裕華攝）

民進黨台東縣長選舉再添變數，黨中央已推派黨籍立委陳瑩出戰，如今傳出前立委劉櫂豪可能再度出線角逐縣長，引發黨內憂心。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今日受訪時說，「我們再跟他聊一聊，大家跟他談一談，在黨內我們無所不談」。

莊瑞雄認為，不是一定要把選舉當成一輩子的志業，選舉常常只是一時，民進黨期待劉櫂豪過去長期在民進黨裡面的努力，跟大家都是非常好的朋友，劉過去在台東也長期經營服務，累積非常多能量，也因此上次才脫黨參選。

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「民進黨希望結合更多志同道合的同志一起打拚！」莊瑞雄表示，台東是比較艱困的地方，民進黨必須再加油，但台東人也很期待，如何來翻轉做改變，在現狀之下達到更好，每一位縣長不管是當4年還是8年的，多多少少會有些建樹。

莊瑞雄坦言，如果劉櫂豪出來參選，變成多方角逐，對民進黨來講，力量當然會有所分散。劉櫂豪現在出來走一走，回應地方對他的期待，或展現個人意志，但還沒有到真正攤牌的時候，有時候表達個人企圖心是好事，畢竟他是政治人物。

他強調，至於會不會參選的決定，也必須考量會不會給好多朋友帶來困難，或參選目的是否個人勇往直前就可以輕易達到，有太多考量因素，「我們再跟他聊一聊，大家跟他談一談，在黨內我們無所不談」。

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