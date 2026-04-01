翻出柯文哲11年前談「政商關係」 網驚呼：他都在罵現在的自己

有網友找出柯文哲11年前接受節目專訪的片段，柯文哲當時聲稱，現在政商關係非常高雅，「我給你一個方便，那你在選舉時如何回饋」。許多網友熱議，當初柯文哲這段話「都是在罵自己」。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案一審判刑17年、禠奪公權6年，台北地院昨（3月31日）「公開播送」言詞辯論、宣判錄音錄影，畫面曝光再度引爆輿論熱議。有網友找出柯文哲11年前受訪片段，他當時聲稱，現在政商關係非常「高雅」，「我給你一個方便，那你在選舉時如何回饋」。許多網友熱議，當初柯文哲這段話「都是在罵自己」。

柯文哲擔任台北市長期間，於2015年1月30日接受年代「新聞追追追」節目專訪，柯文哲談到競選經費，表示有選舉經驗，就了解台灣選舉的「眉角」，並直言：「現在台灣的政商關係，已經不是『我給你蓋個印章，你給我500塊』，沒有那麼low end（指粗糙），現在政商關係『非常高雅』，我給你一個方便，那你在選舉時如何回饋，那也不是直接進你的帳戶。所以現在的政商關係有時候開玩笑說是『用刀叉在吃人肉』，都是很高雅。」柯文哲強調，複雜政商關係，都是選舉費用來的，所以把選舉經費壓低，絕對有助於台灣政治改善。

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有網友將柯文哲當初的專訪片段分享至社群媒體Threads，許多網友對此紛紛留言：「他終究活成了自己以前最討厭的樣子。」、「這是預告犯嗎XD」、「自己以前罵的現在自己都在做。」、「自己罵最大聲，結果就是罵自己。」、「蓋個印章拿了210萬，用政治獻金回饋。」、「11年前知道什是犯法的，之後都做了。」

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