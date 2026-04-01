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    獨家》東港漁船「變中國籍」？楓港近海現蹤 關AIS拒應答引疑慮

    2026/04/01 11:21 記者蔡宗憲／屏東報導
    東港漁船「參澧鑫」識別碼及船名突被變更中國名引發討論。（資料照，記者陳彥廷攝）

    東港漁船「參澧鑫」識別碼及船名突被變更中國名引發討論。（資料照，記者陳彥廷攝）

    首次上稿 04-01 10:53
    更新時間 04-01 11:21（新增海巡及漁會回應）

    近年兩岸情勢嚴峻，我國西部海域海纜安全及近海船舶異常動態，時刻牽動國安敏感神經。軍事粉專「Taiwan ADIZ」昨日記錄到一起詭異案例，東港籍漁船「參澧鑫」在屏東楓港近海作業時，竟變更或使用中國籍識別碼及船名，更在海巡署試圖接觸時「斷訊」隱身，行跡極可疑。

    海巡指出，發現異常後，昨日有派艇前往查看並與船長取得聯係，確認是台灣籍漁船無誤。東港區漁會認為，很可能是使用中國製衛星系統造成錯亂，因為在台灣近海作業實無理由出現中國船隻訊號，且該船也無特殊違規記錄。

    根據「Taiwan ADIZ」記錄，該艘東港籍漁船（呼號：BK7516，漁船編號：CT3-5516，IMO 編號：8556859）正常的台灣MMSI應為416001986。然而，3月31日晚間，該船出現在楓港近海時，其自動識別系統（AIS）竟顯示為中國籍MMSI：412001986，船名更搖身一變成為「閩莆漁 1986」（MINPUYU1986），這種「一船兩身」的詭異行徑，在敏感海域引發高度關注。

    海巡單位於晚間21時38分透過無線電對該船進行呼叫，試圖釐清其身分與作業意圖。不料，該船面對海巡呼叫完全不予理會，始終保持靜默，隨後更在短時間內直接關閉AIS訊號，在海面上徹底「消失」，也引發關注。

    「Taiwan ADIZ」指出，東港漁船在自家近海卻掛出中國識別碼，且面對海巡查問竟選擇關機隱蹤，行為極不尋常。由於該區域鄰近重要海纜區，加上近期海域情勢敏感，此類行徑已引發議論。呼籲海巡部門已加強周邊海域巡邏密度，並針對該船異常動態進行後續追查，嚴防境外勢力利用漁船作為掩護進行非法活動，以維護我國海域秩序與基礎設施安全。

    東港漁船驚傳「變身」中國籍。（軍事粉專「taiwanadiz」提供）

    東港漁船驚傳「變身」中國籍。（軍事粉專「taiwanadiz」提供）

    東港漁船驚傳「變身」中國籍。（軍事粉專「taiwanadiz」提供）

    東港漁船驚傳「變身」中國籍。（軍事粉專「taiwanadiz」提供）

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