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    首頁 > 政治

    律師稱柯文哲清廉怎可能貪汙 胡采蘋：節儉的人為什麼不會貪污？

    2026/04/01 11:02 即時新聞／綜合報導
    柯文哲律師表示，柯長期維持清廉的形象，每天搭公車或騎腳踏車通勤，這樣的人怎麼有可能貪汙、侵佔公款。對此，胡采蘋提及自身經歷，並強調：「節儉的人真的沒有不會貪污這一說，正直的人才不會貪污。」（資料照）

    柯文哲律師表示，柯長期維持清廉的形象，每天搭公車或騎腳踏車通勤，這樣的人怎麼有可能貪汙、侵佔公款。對此，胡采蘋提及自身經歷，並強調：「節儉的人真的沒有不會貪污這一說，正直的人才不會貪污。」（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案上週四一審宣判有罪，應柯庭審期間要求，台北地院昨（3月31日）首開先例釋出該案法庭公播畫面。而柯文哲的律師表示，柯文哲長期維持清廉的形象，每天搭公車或騎腳踏車通勤，這樣的人怎麼有可能貪汙、侵佔公款。對此，財經網紅胡采蘋提及自身經歷，並強調：「節儉的人真的沒有不會貪污這一說，正直的人才不會貪污。」

    胡采蘋昨日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文質疑「節儉的人為什麼不會貪污？」並提到：「我有一個朋友非常節儉，每次都不住飯店，說要來住我家，然後每次她走了以後，我的維他命C、魚油、表飛鳴都會少一大半（神奇的是她不拿鈣片），而且桌上我隨手放的、買東西找錢的十塊五塊也會默默不見。」胡采蘋強調：「節儉的人真的沒有不會貪污這一說，正直的人才不會貪污，智商不需要157應該也能理解吧。」

    許多網友也有感而發：「有一種人的節儉就是省自己的用別人的啊。」、「節儉是省自己的錢，不代表會省他人的錢。」、「高虹安是郭董特助，超高年薪沒有貪污36萬的理由，但是她會幹走立法院三合一咖啡包，而且可樂上封條不准助理喝。」、「很節儉，所以都花別人的錢。」、「節儉就是特別愛錢不是嗎？」

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