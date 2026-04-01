林佳龍接待「台英國會小組」訪團 盼英方公開支持台灣加入CPTPP

外交部長林佳龍（中）與出席「台英國會小組」（APPG）訪問團歡迎午宴的貴賓合影。（外交部提供）

外交部長林佳龍於昨（31）日午宴歡迎由英國上議員羅根勳爵（Lord Rogan）率領的「台英國會小組」（APPG）訪問團。林佳龍除感謝英國國會跨黨派議員以具體行動展現對台支持，並強調台英去年已簽署三項子協議，期盼英方能公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同強化經濟安全及供應鏈韌性。

林佳龍致詞時表示，感謝英國政府持續在各種場合強調台海和平與穩定對全球安全與繁榮至關重要，並重申印太與跨大西洋地區密不可分。他特別感謝英國國會近年持續支持台灣有意義及務實參與國際組織，展現堅定的跨黨派支持。

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針對經貿合作，林佳龍指出，台英去年在「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）架構下，已簽署「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零」三項子協議，有效推升雙邊經貿合作。他期盼在既有基礎上，英方能公開支持台灣加入CPTPP，以強化雙邊經濟安全。

代表訪團致詞的英國上議員戴維斯勳爵（Lord Davies of Gower）指出，欣見台英雙邊關係緊密友好並持續穩健發展，期許藉由此次訪台，能進一步瞭解台灣各項發展，持續深化雙邊各領域關係。

外交部說明，團長羅根勳爵是我國在英國國會的堅實友人，長期致力凝聚友台力量。訪團在台期間除了晉見賴清德總統、接受國家安全會議秘書長吳釗燮款宴，也將拜會立法院長韓國瑜、衛生福利部、行政院經貿談判辦公室、經濟部國際貿易署、遠景基金會及財團法人台灣網路資訊中心等單位。

此外，訪團也安排赴西敏寺民主基金會及台灣民主實驗室交流，並特別前往新竹參訪台灣半導體研究中心及台灣人工智慧晶片聯盟，展現對台灣科技實力的高度重視。外交部強調，將持續在台英既有良好基礎上，齊力推動雙邊關係的全面發展。

外交部長林佳龍致贈英方午宴致詞代表、上議員戴維斯勳爵（Lord Davies of Gower）台灣精品茶葉禮盒。（外交部提供）

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