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    首頁 > 政治

    國民黨台中市長初選落幕 林佳新為楊瓊瓔說「公道話」

    2026/04/01 10:08 記者歐素美／台中報導
    國民黨台中市長初選落幕，立委楊瓊瓔表示，將履行承諾全力支持江啟臣。 （擷取自楊瓊瓔臉書）

    國民黨台中市長初選落幕，立委楊瓊瓔表示，將履行承諾全力支持江啟臣。 （擷取自楊瓊瓔臉書）

    國民黨台中市長初選落幕，由立法院副院長江啟臣勝出，立委楊瓊瓔因參與初選被網友罵得很慘，曾參選台中市立委對抗蔡其昌的「最強菜農」林佳新為楊瓊瓔說「公道話」指出，初選結果一公佈，楊馬上全力支持江啟臣，初選放點煙火對國民黨台中這局不一定是壞事，這場初選的格調真的值得讚賞；台中市副市長鄭照新也回應按讚稱林佳新「有格調」，網友則看法兩極。

    針對國民黨台中市長初選結果，林佳新說，很多人批評楊瓊瓔，他要說句「公道話」，沒有有力協調憑什麼楊瓊瓔不能一博？他對楊瓊瓔的挑戰持正面看待，這何嘗不是另類的一種助選行為？台中各種造勢持續兩個月已經把國民黨選情提早炒熱，既然沒有有力協調定於一尊，那就大家熱鬧熱鬧也不錯。

    林佳新說，楊瓊瓔本來就不是一個輸會翻桌的人，初選結果一公佈她也馬上全力支持江啟臣副院長，更加證明他之前的論點，初選放點煙火對國民黨台中這局不一定是壞事，更何況是放煙火不是放黑函，這場初選的格調真的值得讚賞。

    林佳新的臉書貼文，獲得台中市副市長鄭照新按讚，並回應「有格調」！有網友說，「其實後來江啟臣選的很熱，大咖都力挺了」；但也有網友認為「別以為大家都傻瓜看不出來，不就是中X媒體跟鄭X文故意推出楊瓊瓔想進辦法要做掉江啟臣嗎」，還有人說「因為差太多了，幾乎沒有翻盤的機會，只是浪費時間而已 」，不過，也有網友認為「過了就翻頁吧，向前看」。

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