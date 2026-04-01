鄭麗文約訪中前見面 王鴻薇：賴清德「雞腸鳥肚」已讀不回

國民黨立委王鴻薇接受「千秋萬事」節目專訪。（千秋萬事節目提供）

國民黨主席鄭麗文即將在7日至12日訪問中國，並會見中國國家主席習近平。國民黨立委王鴻薇接受「千秋萬事」節目專訪表示，雖然「鄭習會」不斷被民進黨攻擊，但至少有一個很重大的宣示意義，就是「台灣仍有一個堅定的聲音」認為「兩岸應該要有對話的機制」。

王鴻薇質疑，今天「1.25兆」就能夠保台灣的安全嗎？很多也都只是「對岸的零頭」，所以光是用這些軍事的擴張跟軍力不足以保障台灣的安全，「如果我們可以有對話、可以有協商，如果我們可以在對話之中避免誤判、避免擦槍走火，這對台灣來講才是最重要的」。

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王鴻薇表示，這次的鄭習會民進黨已經在鋪天蓋地的攻擊，相信不管鄭麗文去或回來，還是會一直不停攻擊到今年的11月28日（地方選舉）。「但鄭習會至少有一個很重大的宣示意義，就是台灣仍然有一個蠻堅定的聲音，認為彼此（兩岸）之間應該要有對話的機制」。

主持人王淺秋提到，鄭麗文說訪中前後可以與賴清德總統見面，但賴總統到目前為止沒有任何回應。王鴻薇說，她不認為賴總統「沒有讀」，賴總統是「已讀不回」，這次鄭麗文特別提到尊重賴總統，行前願意去跟他報告，回來之後也願意跟他報告，這是一個非常透明的態度，對於兩岸現在如此的劍拔弩張，賴總統有些什麼樣的想法，或是認為要注意什麼？「鄭麗文都願意上門來請益，然後賴清德就是已讀不回」。有人問她賴總統會不會接受，她希望自己是小人之心度賴總統君子之腹，但過去賴總統「雞腸鳥肚的性格」，她覺得「他不會接受」。

王鴻薇表示，今天在台灣的政壇，當鄭麗文釋出這樣的一個善意，以及釋出她願意去看賴總統，那不是很好的事嗎？賴總統甚至可以講，現在打詐很重要，兩岸之間要加強聯合打詐也是很漂亮，或如有涉及政治層面，CPTPP因為大家都說是中共杯葛，不讓我們加入，賴總統也可以說我們現在在積極尋求加入一些國際組織，台灣不想變成一個經貿的孤兒

王鴻薇表示，起碼能幫賴總統想到的是，現在在詐騙這麼嚴重，兩岸之間怎樣的具體來聯合打詐，這不就解決很多老百姓的問題了。

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