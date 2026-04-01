柯文哲庭審哽咽稱「陳佩琪跪著擦地板 」 吳欣岱：不代表你不愛錢

台北市議員第2選區（南港、內湖）台灣基進參選人吳欣岱表示，「讓自己的老婆跪在地上擦地板，只證明你沒有想要花錢減輕自己老婆的負擔而已，不代表你不愛錢啊。」（資料照）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，一審被判17年，台北地院昨天公開庭審影片，其中一段發言柯文哲一度哽咽，強調家裡沒有傭人，返家還看見愛妻陳佩琪跪在地上擦地板。台北市議員第2選區（南港、內湖）台灣基進參選人吳欣岱表示，「讓自己的老婆跪在地上擦地板，只證明你沒有想要花錢減輕自己老婆的負擔而已，不代表你不愛錢啊。」

台北地院昨日公布庭審影片，其中柯文哲語帶哽咽在法庭上陳述，「我是一個很節儉的人，我當台北市長的時候，有一天晚回家，晚上10點，一開門看到陳佩琪跪在地上擦地板」，柯文哲還清了喉嚨，哭腔說「我們家沒有傭人」，以此反駁貪污指控。

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吳欣岱在臉書發文表示，她真的很討厭「華國人」那套公私不分、鄉愿情勒的敘事方式，看到柯文哲說，自己當市長時，市長夫人、年收4百萬的女醫師陳佩琪，還要跪在地上擦地，藉以說明自己很節儉、不會貪汙，這話聽來，實在覺得很厭倦。

吳欣岱說，「讓自己的老婆跪在地上擦地板，只證明你沒有想要花錢減輕自己老婆的負擔而已，不代表你不愛錢啊。」而且陳佩琪不是年收入3、4百萬嗎？有錢請卻不請，要跪在地上擦地板，有沒有可能只是因為打掃是她的興趣？

吳欣岱表示，在診間看過多少開賓士、戴名錶的人，卻連2、3百塊的掛號費都不想給，一個人對自己生活花費的選擇，本來就不等於他的價值觀，更不等於他在面對利益誘惑時的自制力。特別是，有一些自卑心態的人，分不清價格和價值的差別，誤以為有上億的房子就代表生活富有，有台大的學歷就代表充滿智慧。

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