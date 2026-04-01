韓方擬更新電子化入境系統 林佳龍：我暫緩更改「給對方一點時間」

外交部長林佳龍。（資料照）

針對台韓入境通關便利化、兩韓外交解密史實及歐洲議會訪團等熱點議題，外交部長林佳龍今（1）日在立法院受訪說，關於南韓電子入境卡在目的地等欄位錯誤標記「中國台灣」的爭議，林佳龍說，已收到韓國政府說明，對方正針對入境電子化資料進行修改以便利我國人通關，我方也展現善意，決定暫緩更改入境登記卡，「給他們一點時間」。

針對國人關切的南韓電子入境卡問題，林佳龍表示，目前已經收到韓方政府的說明，對方表達希望「給他們一點時間」，針對入境電子化資料進行修改。林佳龍指出，從媒體報導中也可以看到，韓方確實正為了便利我國通關進行相關修改，因此我方決定暫緩更改入境登記卡，給予韓方作業時間。

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林佳龍強調，台韓之間的來往、特別是民間交流非常多，期待雙方政府能秉持「平等跟相互尊重」的原則，積極促進兩國的交流與合作。至於韓方是否有承諾修改期限？林佳龍回應，對方有提到會「盡速」，我方目前就是給予空間。

韓媒解密北韓曾揚言與台建交 林佳龍：平等待我之國家皆願交往

《韓聯社》昨日解密外交文件指出，1995年江澤民訪問首爾引起北韓不滿，北韓當時曾揚言要與台灣建交，媒體詢問外交部是否有掌握。林佳龍回應，台灣一向秉持積極參與國際事務的精神，也會與「平等待我之國家」來交往。但對於該則特定的新聞史料，他表示「都還需要去釐清，我們不做評論」。

歐洲議會訪台 外交部續與理念相近國家積極交往

關於歐洲議會代表團近期同時訪問中國與台灣，林佳龍對此表示，歐洲議會積極與台灣這類「理念相近的國家」往來，本次有非常多歐洲議員來訪，且先前也通過了許多決議。

林佳龍指出，歐洲議會在國際交往及「中國政策」上有很清楚的立場，特別是針對聯大2758號決議等事項。他強調，外交部會持續與歐洲議會及理念相近國家積極交往，並推動歐洲議會所通過的諸多決議事項。

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