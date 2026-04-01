出戰台北市長？沈伯洋曝徵詢進度：黨需要我一定配合

民進黨不分區立委沈伯洋。（資料照）

民進黨2026台北市長選戰佈局進入深水區。針對外傳將披掛上陣對決現任市長蔣萬安，民進黨不分區立委沈伯洋今（1日）鬆口表示，目前選對會尚未正式徵詢，重心仍放在立院工作，但若民進黨覺得要戰了、且認為需要自己，「我一定也是跟著配合。」

民進黨選對會最快將於4月7日開會定奪台北市長提名人選，黨內原高度期待行政院副院長鄭麗君出戰，甚至傳出有「扶君計畫」；然而，因台美對等關稅談判受美國最高法院判決影響，後續牽涉美國「貿易法」232與301條款等變局，身為談判主談人的鄭麗君恐分身乏術。

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沈伯洋今接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時坦言，他一切尊重選對會的結論，但選對會尚未向他徵詢，原本也認為是鄭麗君代表參選台北市長，在府院黨會議或立法院總質詢時相遇，也會向鄭麗君說聲「加油」；自己的傳聞其實是很早以前的事，最近這一波又回來了。

沈伯洋強調，身為黨團幹部，現在有兩件事情很重要，一個是軍購，另一個是「鄭習會」，黨團每天早上都在開會，討論要如何告訴大家軍購議題，以及如何應對「鄭習會」．因此最主要的角色就是立法院工作。

黃暐瀚追問，若黨需要他承擔，是否有意願？沈伯洋回應，他現在真的還沒有往那邊去想，因為還沒被徵詢，但若是選對會來問，「如果我們政黨覺得就是要戰了，然後覺得應該需要你，我一定也是跟著配合。」至於全盤考量為何，這都是後續的事情。

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