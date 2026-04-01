為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    外交部反制南韓矮化 謝金河：台灣有底氣反擊

    2026/04/01 10:25 即時新聞／綜合報導
    財信傳媒集團董事長謝金河（資料照）

    財信傳媒集團董事長謝金河（資料照）

    南韓在電子入境卡系統中將我國矮化為「中國（台灣）」之外，丹麥居留證也傳出將台灣人的居留證國籍矮化註記為「中國」，外交部迅速提出反制措施。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，這次台灣對丹麥及南韓是「有底氣的」，丹麥對台灣不仁，恐怕會苦了眾多在台灣投資的離岸風力發電業者，他還認為台灣在格陵蘭島議題上也有發揮的空間！

    謝金河在臉書PO文表示，這兩天看到外交部很明快處理南韓及丹麥打壓台灣的反制，「覺得非常好」，國與國的外交關係就像是人與人的相處，必須建立在善念與對等，如果對方充滿惡意，一定會影響雙方的往來及互動！

    「這次台灣對丹麥及南韓『有底氣的』！」謝金河指出，南韓去年躍升為台灣最大逆差國，全年逆差高達台幣1.16兆元，主要是HBM（高頻寬記憶體）進口上升8成，理論上，南韓對貿易順差國應該多一些尊重和禮貌，李在明政府卻橫柴入灶，賣力羞辱台灣。

    謝金河續指，如果南韓稱台灣是「China（Taiwan）」，「我們稱Korea（South），這也是合情合理的事」，如果南韓不買單，「改成『南朝鮮』又何妨」？

    他認為，台灣接下來應該努力「加持美光，分散一下風險」；他也感嘆，「最可惜的是丹麥」，2022年丹麥因為離岸風力發電沃旭及CIP的投資，曾經是歐洲在台灣最大的投資國，台灣的離岸風力發電產業有逾半數是丹麥商，像沃旭，哥本哈根建設基金都努力在地化，並且有很多敦親睦鄰的活動。

    謝金河分析，照理說，台灣和丹麥關係這麼密切，雙邊關係應該很好才對，丹麥還是台灣第三大豬肉進口國。前年他甚至起心動念想組一個考察團去看丹麥，這是一個美麗的國度，沒想到會被中國滲透那麼深。

    謝金河直言，如果國與國之間的往來不能秉持善意，投資和貿易往來都會變了調，像中國全力壓制台灣，去年台灣投資中國的比重掉到剩下3.8%，台商在中國只能且戰且走。這次丹麥對台灣不仁，恐怕會苦了眾多在台灣投資的離岸風力發電業者！台灣在格陵蘭島也有發揮的空間！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播