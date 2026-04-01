外交部反制南韓矮化 謝金河：台灣有底氣反擊

財信傳媒集團董事長謝金河（資料照）

南韓在電子入境卡系統中將我國矮化為「中國（台灣）」之外，丹麥居留證也傳出將台灣人的居留證國籍矮化註記為「中國」，外交部迅速提出反制措施。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，這次台灣對丹麥及南韓是「有底氣的」，丹麥對台灣不仁，恐怕會苦了眾多在台灣投資的離岸風力發電業者，他還認為台灣在格陵蘭島議題上也有發揮的空間！

謝金河在臉書PO文表示，這兩天看到外交部很明快處理南韓及丹麥打壓台灣的反制，「覺得非常好」，國與國的外交關係就像是人與人的相處，必須建立在善念與對等，如果對方充滿惡意，一定會影響雙方的往來及互動！

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「這次台灣對丹麥及南韓『有底氣的』！」謝金河指出，南韓去年躍升為台灣最大逆差國，全年逆差高達台幣1.16兆元，主要是HBM（高頻寬記憶體）進口上升8成，理論上，南韓對貿易順差國應該多一些尊重和禮貌，李在明政府卻橫柴入灶，賣力羞辱台灣。

謝金河續指，如果南韓稱台灣是「China（Taiwan）」，「我們稱Korea（South），這也是合情合理的事」，如果南韓不買單，「改成『南朝鮮』又何妨」？

他認為，台灣接下來應該努力「加持美光，分散一下風險」；他也感嘆，「最可惜的是丹麥」，2022年丹麥因為離岸風力發電沃旭及CIP的投資，曾經是歐洲在台灣最大的投資國，台灣的離岸風力發電產業有逾半數是丹麥商，像沃旭，哥本哈根建設基金都努力在地化，並且有很多敦親睦鄰的活動。

謝金河分析，照理說，台灣和丹麥關係這麼密切，雙邊關係應該很好才對，丹麥還是台灣第三大豬肉進口國。前年他甚至起心動念想組一個考察團去看丹麥，這是一個美麗的國度，沒想到會被中國滲透那麼深。

謝金河直言，如果國與國之間的往來不能秉持善意，投資和貿易往來都會變了調，像中國全力壓制台灣，去年台灣投資中國的比重掉到剩下3.8%，台商在中國只能且戰且走。這次丹麥對台灣不仁，恐怕會苦了眾多在台灣投資的離岸風力發電業者！台灣在格陵蘭島也有發揮的空間！

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