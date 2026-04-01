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    首頁 > 政治

    柯文哲法庭答辯 張博洋：像是高鐵上講話大聲被指責還不認錯的老人

    2026/04/01 09:43 記者葛祐豪／高雄報導
    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲涉京華城案被判17年，台北地院昨（31）日公開庭審影片，掀起討論。對此，高雄市議員張博洋看完答辯影片後，最大感想是「柯文哲就像是高鐵上講話很大聲被指責、還不認錯的老人!」。

    柯文哲的公開庭審影片，期間檢察官廖彥鈞一席答辯，也讓臉書粉專「Mr.柯學先生」大讚被圈粉，特別是最後一句：「我們的國家，永遠不要有下一個，比別人更平等的京華城案。」完封柯文哲。

    高雄市議員張博洋抽空看完柯文哲庭審影片後指出，柯文哲被當年的自己打敗了，兩位年輕的檢察官，義正詞嚴鏗鏘有力的發言，其實就是當年柯文哲的「什麼是對的，什麼是錯的，你說你不知道？難道真的不知道嗎？」而如今的柯文哲，已經成為了「你說你不知道？難道真的不知道嗎？」

    張博洋認為，其實如果那個畫面是資深檢察官對決柯文哲，或許那種「老政客鬼扯」的氛圍還不會這麼嚴重，偏偏兩個檢察官都是年輕人，沒有拐彎抹角，直指問題核心。

    張博洋強調，其實細節已經不重要了，重點是傳達出來的直接感受，畫面上的柯文哲，就像是高鐵上講話很大聲被指責還不認錯的老人而已。

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