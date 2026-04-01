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    首頁 > 政治

    鄭習會前夕開轟 翁達瑞：說穿了就是一趟「跪舔之旅」

    2026/04/01 10:04 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    中共官方週一（3/30）宣布，中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文訪中。對此，學者翁達瑞（陳時奮）表示，因為中共的加持，鄭麗文妄想成為決定兩岸未來的歷史人物。鄭麗文訪中的說詞冠冕堂皇，說穿了就是一趟跪舔之旅。

    翁達瑞在臉書PO文表示，首先，要唱衰的就是鄭麗文的身份，她憑什麼代表台灣訪問中國。鄭麗文只是台灣的四流政客，因為中共網軍的介入而當選國民黨的主席，鄭麗文當選國民黨的主席，得票數不過六萬五千，而國民黨的黨員超過三十三萬。鄭麗文的得票數還不到黨員人數的兩成，台灣的人口約兩千三百萬，鄭麗文卻只有六萬五千個國民黨員的支持，民意基礎遠不如一位區域立委。以鄭麗文的身份，她沒資格代表台灣與習近平共商兩岸的未來。

    翁達瑞指出，接著要唱衰的是鄭麗文訪問中國的說詞。鄭麗文肖想與習近平見面，已經有很長一段時間，雖然說詞冠冕堂皇，但經不起簡單的邏輯檢驗，鄭麗文把這次出訪定位為和平之旅，暗指兩岸的兵凶戰危台灣也有責任。為了兩岸的和平，鄭麗文願意與習近平見面，向世人證明兩岸並非終須一戰，兩岸之所以兵凶戰危，癥結在中共企圖用武力併吞台灣。只要中共放棄武力犯台，兩岸立刻有和平，鄭麗文不需與習近平見面。鄭麗文的說詞冠冕堂皇，但偏離事實甚遠。

    翁達瑞續指，最後要唱衰的是鄭麗文訪中的企圖。既然兩岸的和平沒有鄭麗文的角色，她的訪中別有企圖，而且一定是見不得人的企圖，中國與台灣大小懸殊，和平有兩個途徑：中國放棄武力侵略台灣，或台灣放棄抵抗中國侵略。前者習近平說了算，後者才需要鄭麗文的配合，在習近平不願放棄武力犯台的前提下，兩岸和平只有一個途徑，那就是台灣向中國投降。鄭麗文不可能說服習近平放棄武力，只能配合習近平的招降。這才是鄭麗文訪中的企圖，而且見不得人。

    翁達瑞直言，鄭麗文不過是台灣的四流政客，被中共欽點當選國民黨的主席。既然主席大位來自中共的賞賜，鄭麗文只能配合中共演出這場統戰大戲，因為中共的加持，鄭麗文妄想成為決定兩岸未來的歷史人物。鄭麗文訪中的說詞冠冕堂皇，說穿了就是一趟跪舔之旅。

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