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    首頁 > 政治

    台中「塑膠袋之亂」是真的 早餐店張貼自備公告

    2026/04/01 05:49 記者黃旭磊／台中報導
    台中早餐店張貼「缺塑膠袋、請自備」公告。（記者黃旭磊攝）

    台中早餐店張貼「缺塑膠袋、請自備」公告。（記者黃旭磊攝）

    中東戰火持續，南屯區不少五金行塑膠袋缺貨，大墩14街早餐店張貼「缺塑膠袋、請自備」公告，白髮老闆說，好幾天叫不到塑膠袋了，台中市議員擬參選人吳宗學表示，「單捆塑膠袋竟大漲百元」，建議市府仿照疫情提供口罩地圖方式，製作「塑膠袋地圖」讓資訊透明化消弭恐慌性囤貨。

    中東衝突導致石化原料價格暴漲，中台灣塑膠袋原料聚乙烯（PE）上游乙烯供應縮減，衍生「塑膠袋之亂」，大墩14街早餐店張貼公告，不再提供塑膠袋，老闆說，根本叫不到貨，好幾天沒塑膠袋了，店員晚上下班，特地去五金行排隊也是買不到，質疑有中盤商在囤貨。

    台中市長盧秀燕查出東區建國市場有缺塑膠袋情況，要求經發局、衛生局了解包括藥品等物資短缺，甚至囤貨現況。

    台中市議員擬參選人吳宗學說，走訪市場和小吃攤，早餐店老闆反映單捆塑膠袋竟大漲1百元，連免洗餐具都要省用，建議市府整合經發局與數位局資源，仿照「口罩地圖」經驗，建置民生關鍵物資供貨看板，即時公布塑膠袋、免洗餐具到貨現況，讓資訊透明化消弭恐慌性囤貨。

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